ما تحتاج معرفته عن برمجية Android FlyTrap الضارة

تنتشر البرمجيات الضارة بشكل كبير وفي جميع أنحاء العالم. وتعتبر أنظمة التشغيل المنتشرة بين المستخدمين بيئة ممتازة لتلك البرمجيات الضارة. وذلك حيث إن مطوريها يستفيدون عندما تصيب برمجياتهم أكبر عدد ممكن من الأجهزة. ولا يعتبر نظام أندرويد استثناءًا من ذلك، وبرمجية Android FlyTrap الضارة مثال على ذلك.

وقد اجتهدت جوجل بشكل كبير في توفير بيئة آمنة ضمن نظام تشغيل أندرويد. إلا أن البرمجيات الضارة المتطورة تنجح بين حين وآخر في التسلل لتلك البيئة. وقد اكتشف المطورون برمجية Android FlyTrap الضارة منذ فترة، ونجحت في اختراق 10,000 جهاز في 144 دولة.

وتصنّف تلك البرمجية بأنها برمجية من نوع Trojan نسبة لحصان طروادة. حيث إنها تتسلل للجهاز دون أن يلاحظ المستخدم أي أعراض لذلك. وانتشرت خصوصًا ضمن شبكات التواصل الاجتماعي، ومن خلال تطبيقات الأطراف الخارجية وغيرها.

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وظهرت برمجية FlyTrap بوضوح عندما بدأت في اختراق حسابات فيسبوك وجمع بياناتها. حيث إنها تمكنت من جمع معرّفات فيسبوك، وعناوين آي بي، وعناوين البريد الإلكتروني للحسابات المتضررة، إلى جانب ملفات تعريف الارتباط.

وتلعب تطبيقات التواصل الاجتماعي دورًا خطيرًا في انتشار البرمجيات الضارة. حيث إن الحساب المصاب بها يقوم بمشاركتها مع الحسابات الأخرى ضمن الرسائل الخاصة، وهو ما يسمح بانتشارها كالنار في الهشيم في غضون فترة زمنية قصيرة.

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برمجية Android FlyTrap الضارة

تمكنت برمجية Android FlyTrap في الوصول للمستخدمين من خلال التطبيقات المخادعة. وهي التطبيقات التي تعد بتوفير حسابات نتفلكس مجانية أو حتى قسائم خصم، ويقع آلاف المستخدمين ضحيتها.

وبمجرد أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر حسابه على فيسبوك – على سبيل المثال – ضمن هذه التطبيقات المخادعة تتمكن تلك البرمجية الضارة من الوصول لبياناته. وحسب شركة Zimperium والتي اكتشفت برمجية FlyTrap فإن العامل الذي ساعدها على الانتشار وخداع المستخدمين هو استخدامها لتصميمات واقعية جدًا لصفحات الويب التي كانت تظهر للمستخدمين.

وبطبيعة الحال فإن هذه البرمجية كانت مدمجة في بعض التطبيقات الملغمة. وبالرغم من أن جوجل قد أزالت هذه التطبيقات من متجر بلاي ستور إلا أن مستخدمي متاجر التطبيقات الخارجية لازالوا معرضين لها.

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كيف تحمي نفسك

لا توجد حلول شاملة لمشكلة البرمجيات الضارة والفيروسات. لكن يمكنك دائمًا أن تحمي نفسك منها من خلال تجنب التطبيقات المخادعة أو تلك التي تَعِد المستخدم بخصومات أو عروض أو حتى حسابات مجانية.

وإلى جانب ذلك، لا ينصح أبدًا بتحميل التطبيقات من متاجر أو منصات خارجية مهما كانت درجة موثوقيتها. لك أن تتخيل أن جوجل نفسها قد عانت من تطبيقات مزورة عديدة على المتجر، وهو ما يعني أن الوضع أسوأ بالنسبة للمتاجر الخارجية.

وأخيرًا يمكنك أن تستعين بتطبيقات مكافحة البرمجيات الضارة على هاتفك العامل بنظام تشغيل أندرويد. هذه التطبيقات في العادة لا تتصدى للفيروسات كما هو الحال في الحاسب الشخصي، لكنها تظل مفيدة، خصوصًا لو كانت من شركات موثوقة مثل كاسبرسكي أو نورتون.

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