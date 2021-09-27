كيفية عرض معلومات الصورة في iOS 15

تحتفظ جميع الصور بالمعلومات الخاصة بمكانها والموقع الذي تم التقاطها فيه ونوع الكاميرا التي تم استخدامها، ويمكنك عرض هذه المعلومات عبر iOS 15.

وتفيد هذه المعلومات في تدقيق الصور بشكل عام أو معرفة تفاصيلها اللازمة، حيث يستخدمها المصورون المحترفون بكثرة.

وتعرف هذه البيانات بإسم MetaData، وكنت تحتاج إلى تطبيقات خارجية حتى تتمكن من الوصول إليها سابقًا.

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عرض معلومات الصور عبر iOS 15

تحتفظ آبل بمعلومات الصور في ملف خاص ذو تنسيق abb أو تنسيق Exif في بعض الحالات.

ويعتبر تنسيق Exif تنسيقًا خاصًا بالصور وهو يضم البيانات الخاصة بها، أما AAB فهو تنسيق لملف خارجي يتم الاحتفاظ بها إلى جانب الصور.

ويمكنك عرض معلومات MetaData المتعلقة بالصور المختلفة عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الصور، ومن ثم اختر الصورة التي ترغب في عرضها، وبعد ذلك اضغط على الصورة مرة أخرى لتعرض تفاصيل الصورة عبر التطبيق.

وبعد ذلك قم بسحب الشاشة للأعلى حتى تظهر أمامك جميع البيانات المتعلقة بالصورة ومكانها ووقت التقاطها.

وتستطيع الضغط على زر Adjust حتى تقوم بالتعديل على وقت التقاط الصورة وتاريخها أو المكان.

ولا تعطيك هذه المعلومات أو البيانات أي تفاصيل اضافية باستثناء نوع الكاميرا أو الهاتف الذي تم التقاط الصورة عبره.

لذلك تعتبر أداة لجمع المعلومات وتسجيلها وجعل الهواتف ومحركات البحث تتعرف على الصور بشكل أفضل فقط لا غير.

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تحديثات تطبيق الصور

لم يحصل تطبيق الصور على الكثير من التحديثات في نظام iOS 15، بل اكتفت آبل بإضافة قسم خاص جديد يدعى ما تم مشاركته معك.

وذلك حتى تعرض جميع الصور التي تم مشاركتها معك من قبل المستخدمين الآخرين عبر تطبيقات آبل.

حيث يصبح الوصول إليها أسهل ودون الحاجة لفتح تطبيقات المراسلة عبر الهاتف.

ويعتبر تطبيق الصور من آبل تطبيقًا جيدًا لا يحتاج إلى التحديث على الواجهة أو غيرها من التحديثات، وذلك لأنه قد تم تحديثه مؤخرًا عند اطلاق iOS 14.

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