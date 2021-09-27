شاومي تشرك خبيرًا لتقييم مزاعم الرقابة الليتوانية

قالت شركة شاومي الصينية للهواتف الذكية إنها تستعين بخبير خارجي لتقييم مزاعم حكومة ليتوانيا بأن هواتفها بها خاصية الرقابة.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان: بينما نعارض توصيف بعض النتائج، فإننا نشرك خبيرًا خارجيًا مستقلًا لتقييم النقاط التي أثيرت في التقرير.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن حثت وزارة الدفاع الليتوانية المستهلكين على التخلص من الهواتف الصينية الأسبوع الماضي، بعد تقرير نشره المركز الوطني للأمن السيبراني في ليتوانيا NCSC يزعم أن هواتف شاومي لديها قدرات رقابة مدمجة.

وقالت الشركة الصينية في ذلك الوقت إن أجهزتها لا تفرض رقابة على الاتصالات من وإلى مستخدميها.

ولم تحدد الشركة المنظمة الخارجية التي كانت تشارك في التقييم. وقال متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز إنها منظمة مقرها أوروبا.

ويشير التقرير إلى استخدام الشركة لبرنامج إدارة الإعلانات الذي لديه قدرة محدودة على إدارة محتوى الإعلان المدفوع الذي يتم تسليمه إلى الأجهزة من خلال تطبيقات مثل Mi Video و Mi Browser.



ورداً على مزاعم الرقابة، قالت الشركة إنه يمكن استخدام البرنامج لحماية المستخدمين من المحتوى المسيء. مثل محتوى المواد الإباحية والعنف وخطاب الكراهية والمراجع التي قد تسيء إلى المستخدمين المحليين. وهذه الممارسة شائعة في صناعة الهواتف الذكية والإنترنت في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة أيضًا فيما يتعلق بخصوصية البيانات، إنها متوافقة مع معايير إدارة أمن المعلومات ISO/IEC 27001 ونظام إدارة معلومات الخصوصية ISO/IEC 27701، وهما إطاران لاتباع اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا.

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ليتوانيا اتهمت شاومي بفرض رقابة عبر أجهزتها

في تقريره، زعم مركز NCSC الليتواني أن الهواتف الرائدة التي تبيعها شاومي في أوروبا لديها قدرة مضمنة على اكتشاف ومراقبة مصطلحات مثل “التبت الحرة” أو “يعيش استقلال تايوان” أو “الحركة الديمقراطية”.

وذكر التقرير أن القدرة في برنامج هاتف Xiaomi Mi 10T 5G قد تم إيقاف تشغيلها في منطقة الاتحاد الأوروبي. ولكن يمكن تشغيلها عن بعد في أي وقت.

وبرزت شاومي كأفضل بائع للهواتف الذكية في أوروبا لأول مرة في الربع الثاني من عام 2021. وقامت بشحن 12.7 مليون وحدة في القارة، وفقًا لشركة الأبحاث Strategy Analytics.

وتمتعت الشركة، إلى جانب المنافسين الصينيين الآخرين عبر نظام التشغيل أندرويد، بزيادة في حصتها في السوق. وذلك بعد تطبيق العقوبات الأمريكية ضد هواوي، التي شلّت قسم الهواتف الذكية الذي كان مهيمنًا في السابق.

وتوترت العلاقات بين ليتوانيا والصين. وطالبت الصين في شهر أغسطس ليتوانيا بسحب سفيرها في بكين. وقالت إنها تستدعي مبعوثها إلى فيلنيوس بعد أن أعلنت تايوان أن بعثتها في ليتوانيا تسمى مكتب التمثيل التايواني.

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