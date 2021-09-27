الدليل الشامل لاستخدام Reels في إنستاجرام

أدى ظهور ونجاح تيك توك الكبير إلى تقديم خاصية Reels في إنستاجرام، وهي تعمل بطريقة مشابهة لمقاطع تيك توك ولكن داخل إنستاجرام.

وقد تمكنت خاصية Reels من تحقيق نجاح كبير للغاية منذ أن ظهرت للمرة الأولى، حيث ساعدت في تحقيق نمو يصل إلى 280٪ لبعض حسابات إنستاجرام التجارية.

وتحاول المنصة جاهدة الترويج للخاصية الجديدة وجعل المستخدمين راغبين في استخدامها بكثرة، ولذلك تعمل على إظهار مقاطع Reels بكثرة في واجهة التطبيق.

الفرق بين مقاطع Reels في إنستاجرام ومقاطع الفيديو المعتادة

تهدف إنستاجرام لجعل المستخدمين ينشؤون مقاطع خفيفة الظل وسريعة عبر خاصية Reels.

لذلك تجد أن طول مقطع Reels يتراوح بين 15 ثانية إلى 60 ثانية، وهي تسمح للمستخدمين بإضافة التأثيرات المختلفة بسهولة.

وتستطيع إضافة مقاطع موسيقية مختارة من هاتفك أو من المكتبة التي توفرها المنصة، بالإضافة إلى الكتابة بأشكال مختلفة.

ويمكنك أن تجد مقاطع Reels في القسم الخاص بها، حيث يعرض هذا القسم المقاطع المشهورة من مختلف صناع المحتوى.

ويعمل قسم Reels بطريقة مشابهة قليلًا لقسم For You في تيك توك، حيث يعرض لجميع صناع المحتوى حتى إن لم تكن تتابعهم.

وتعرض المنصة المقاطع أيضًا في الواجهة الرئيسية، ولكن بعدد أقل من المعروض داخل قسم Reels.

ويمكنك تسجيل مقاطع Reels مباشرةً أو رفع مقطع قمت بإعداده بشكل مسبق.

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رفع مقاطع Reels

يمكنك استخدام هذه الخاصية عبر ثلاثة طرق مختلفة وهي :

عبر شاشة الواجهة في إنستاجرام

عبر قسم reels

باستخدام عدسة القصص في إنستاجرام

وإذا كنت ترغب في رفع المقاطع مباشرةً عبر شاشة Reels، فإن كل ما عليك فعله هو التوجه لتلك الشاشة.

ومن ثم الضغط على علامة الكاميرا الموجودة أعلى الشاشة، وبعد ذلك اختيار المقطع أو تسجيله.

وتستطيع التعديل عليه كما تقوم بالتعديل على أي صورة معتادة في إنستاجرام من خلال الاختيارات الموجودة في الجهة اليسرى من الشاشة.

وتستطيع اختيار مدة المقطع أو إضافة مقطع صوتي وتحديد سرعة المقطع عبر هذه الاختيارات.

وإذا أردت إضافتها عبر الواجهة الرئيسية للتطبيق، فإن كل ما عليك فعله هو الضغط على علامة + الموجودة أعلى الشاشة.

ومن ثم اختيار المقطع الذي ترغب فيه واختيار نوع المنشور ليكون Reels من القائمة السفلية.

وتستطيع أيضًا رفع المقطع عبر عدسة القصص الخاصة بإنستاجرام، وذلك عبر الضغط عليها.

ومن ثم اختيار علامة Reels الموجودة في الأسفل إلى جانب نوع المنشور.

وتستطيع استخدام زر المؤقت من أجل بدء عد تنازلي قبل تسجيل المقطع مباشرةً.

ويمكنك بدء التسجيل وإيقافه أكثر من مرة مختلفة عبر الضغط على زر الإيقاف والتشغيل.

وعندما تنتهي من تسجيل المقطع، فإنك تستطيع إزالة أجزاء منه أو قصها عبر أداة القص الموجودة والمتاحة في الواجهة، كما تستطيع إضافة ترجمة آلية أو مكتوبة سابقًا إلى مقاطعك.

ويجب أن تراعي أماكن ظهور النص في الشاشة إذا كنت ترغب في إضافة نصوص إلى المقطع.

وبعد أن تنتهي من تعديل المقطع تمامًا ويصبح جاهزًا للنشر، فإن المنصة تعرض لك شاشة النشر عبر إضافة العناوين وصورة الغلاف.

وتستطيع اختيار صورة غلاف من ضمن المقطع نفسه أو رفع صورة خاصة عبر الكاميرا أو ترك المنصة تختار صورة تلقائيًا.

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الوصول إلى إحصائيات المقطع واستخدامها

توفر لك منصة إنستاجرام مجموعة من الإحصائيات التي يمكنك استخدامها لتحليل المقطع ومعرفة الاحصائيات الخاصة به.

وتستطيع الوصول إليها عبر واجهة الإحصائيات العامة الخاصة بالأداة أو عبر المقطع نفسه.

وإذا كنت ترغب في الوصول إلى إحصائيات المقطع عبر التوجه إلى صفحتك الشخصية ومن ثم اختيار قسم Reels.

وبعد ذلك اضغط على علامة الثلاث نقاط الموجودة إلى جوار المقطع، واختر الإحصائيات.

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خوارزمية مقاطع Reels في إنستاجرام

بدأت المنصة بالاعتماد كثيرًا على مقاطع Reels، ولكن لا توجد معلومة واضحة عن طريقة عمل الخوارزميات الخاصة بها والتي تجعلها تنتشر.

ولكن نشرت إنستاجرام مجموعة من النصائح المتنوعة التي تفيد صناع المقاطع في الوصول إلى النتيجة التي يرغبون فيها.

وتنصح إنستاجرام باتباع التعليمات التالية لتحصل على أفضل نتيجة من Reels:

جعل المقطع ممتعًا ومسليًا للغاية أو ملهمًا للمستخدمين

إستخدام الأدوات الإبداعية المختلفة مثل الكتابة والموسيقى وتأثيرات الكاميرا

تسجيل الفيديو بشكل طولي وجعله مناسبًا للمشاهدة عبر الهواتف.

استخدام المقاطع الصوتية من مكتبة إنستاجرام وألا تكون المقاطع عرضة لحقوق الملكية.

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