التحكم في مساحة Others في آيفون وتقليلها

تعتبر مساحة Others في آيفون أحد أكبر المشاكل التي يواجهها المستخدمون والتي تسبب في نفاذ مساحة هواتفهم بشكل مستمر.

وتظهر هواتف آيفون تحليلًا تفصيلًا للمساحة، حيث تخبرك بحجم المساحة المستهلكة في الصور والمقاطع والملفات الصوتية بالإضافة إلى المساحة المستهلكة من النظام.

ولكن عندما يتعلق الأمر بمساحة Others، فإن الهواتف تظهرها كقطعة واحدة لا يمكن التحكم فيها أو حذفها وتفريغها تلقائيًا.

لذلك يجب على المستخدم التوجه إليها يدويًا ومن ثم القيام بحذف الملفات المتواجدة بها وذلك حتى تفرغ المساحة منها.

إفراغ مساحة Others في آيفون

يمكنك الوصول إلى الرسم البياني المتعلق بالمساحة وتقسيمتها داخل هواتف آيفون عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الاعدادات، ومن ثم مساحة الهاتف، وتجد الرسم البياني موجودًا أعلى الصفحة التي تقوم بفتحها.

وتحتوي مساحة Others على مجموعة من الملفات التي لا ينطبق عليها أي وصف داخل هاتفك.

لذلك تجد داخلها الملفات الصوتية لتطبيقات سيري أو التحديثات التي قمت بتثبيتها للهاتف والتطبيقات المثبتة فيه.

كما يمكن أن تجد بعض الملفات التي يتم تحميلها تلقائيًا من الإنترنت ” ملفات Cache” قبل أن يتم حذفها وتفريغها بشكل تلقائي أولًا بأول.

اقرأ ايضًا: كيف تقوم بترتيب مساحة التخزين في هاتف آيفون أو أندرويد؟

تفريغ المساحة

يمكنك تقليل المساحة التي يأخذها قسم Others في هاتفك عبر حذف الملفات المؤقتة وأي ملفات أخرى تملئه.

وتستطيع حذف الملفات المؤقتة عبر التوجه إلى قسم الإعدادات ومن ثم قسم سفاري وبعد ذلك اختيار حذف الملفات المؤقتة.

وبينما تساعدك عملية الحذف اليدوية في تفريغ المساحة وتقليل حجمها قليلًا، إلا أنك قد تتوقف عند نقطة معينة ولا تستطيع تجاوزها.

وفي تلك الحالة يصبح الحل الأفضل هو حذف الهاتف بأكمله ومن ثم استعادته عبر iTunes أو تثبيت نسخة نظام جديدة.

وإذا كنت تواجه مشكلة مستمرة مع هاتفك في نفاذ المساحة، فيجب أن تفكر في الاشتراك باختيارات المساحة السحابية الاضافية مثل آيكلاود وغيرها من الخدمات.

حيث تساعدك هذه الخدمات على تخزين الملفات بعيدًا عن هاتفك وتفريغ مساحة الهاتف بشكل دوري.

اقرأ ايضًا كيفية تحرير مساحة في آيفون دون حذف أي تطبيق أو ملف