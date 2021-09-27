إخفاء مكتبة التطبيقات في iPadOS 15

بدأت آبل بإضافة علامة خاصة بمكتبة التطبيقات الخاصة بأجهزة آيباد في نظام iPadOS 15.

وذلك حتى تتمكن من الوصول إلى التطبيقات التي تحتاجها بشكل سريع، وتعرض هذه المكتبة جميع التطبيقات المثبتة في جهازك.

وتختلف مكتبة التطبيقات كثيرًا عن الطريقة القديمة في عرض التطبيقات، حيث كانت تعمل آبل على ترك التطبيقات جميعًا في واجهة الجهاز.

ولكن أصبح بإمكانك الآن اختيار التطبيقات التي ترغب في ظهورها في الواجهة وإخفاء التطبيقات الأخرى كما ترغب.

إخفاء زر مكتبة التطبيقات في iPadOS 15

بدأت آبل بوضع زر خاص بالوصول إلى مكتبة التطبيقات في شريط iPadOS 15، وتستطيع إخفاء هذا الزر عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات الخاص بجهازك، ومن ثم اختر الصفحة الرئيسية والشريط السفلي.

وبعد ذلك تجد اختيارًا في قائمة الإعدادات يدعى عرض مكتبة التطبيقات في الشريط السفلي.

ويمكنك إغلاق هذا الاختيار حتى تخفي الزر تمامًا من الشريط السفلي.

وعندما تعود إلى الواجهة الرئيسية الخاصة بجهازك تجد أن الزر قد اختفى تمامًا.

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تحديثات النظام الجديد

قدم نظام iPadOS 15 مجموعة تحديثات جديدة وهامة لأجهزة آيباد، وذلك حتى تصبح بديلًا حقيقًا للحواسيب المحمولة.

وتستطيع عبر نظام iPadOS 15 الجديد أن تقوم بتثبيت الإضافات الخارجية لمتصفح سفاري حتى تتمكن من استخدامها مع النظام.

كما أصبح بإمكانك تثبيت الأدوات المصغرة في أي مكان ترغب فيه داخل الشاشة.

وعملت آبل على تقديم مجموعة جديدة من التطبيقات المصغرة حتى يصبح استخدامها مع الجهاز أفضل وأكثر سهولة.

كما تنتظر أجهزة آيباد تحديث التحكم العام Universal Control الجديد من آبل، وهو الذي يجعلك قادرًا على التحكم في أجهزة آيباد الخاصة بك عبر لوحة مفاتيح حاسوب ماك.

وقد أصبحت حواسيب آيباد تقترب في قوتها من حواسيب ماك المحمولة، وذلك بفضل استخدام آبل لمعالج M1 في أجهزة آيباد.

ويمكنك توصيل أقراص تخزين خارجية وشاشات كبيرة تدعم حتى دقة 6K مع حواسيب آيباد بسهولة ودون الحاجة إلى أي محول خارجي.

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