آيفون 14 يمثل إعادة تصميم كاملة

عاد الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرج بإصدار آخر من رسالته الإخبارية Power On، حيث يتناول هذه المرة الشائعات حول تشكيلة آيفون 14 من شركة آبل.

وادعى جورمان أن تشكيلة هواتف آيفون للعام المقبل تمثل إعادة تصميم كاملة، وهي الأولى من نوعها منذ وصول iPhone X في عام 2017.

ويقول الصحفي إنه يمكن للمستخدمين توقع نماذج جديدة مع إعادة تصميم كاملة للتشكيلة القادمة. وذلك لأن التغييرات الطفيفة هذا العام تعني أيضًا أن مهندسي الشركة كانوا يعملون وراء مشاهد لأشياء أكبر تستغرق وقتًا أطول.

وبالمقارنة مع iPhone 12 Pro Max، فإن iPhone 13 Pro Max ليس خطوة كبيرة للأمام. ولكن من الواضح أن هذا الهاتف يهدف إلى تحفيز الترقيات من نماذج آيفون السابقة إلى نماذج 5G.



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها أن آبل تقدم إعادة تصميم كاملة لخط آيفون 14. وقال المحلل الموثوق به مينغ تشي كو إن الشركة تتخلى عن النتوء في عام 2022، بدءًا من iPhone 14 Pro.

ويصف كو تغيير التصميم بأنه تصميم ذو شاشة مثقوبة. وهذا مشابه لما يتم استخدامه حاليًا في العديد من أجهزة أندرويد الرائدة.

وأكد المسرب جون بروسر أيضًا تصميم الثقب، مدعيا أنه شاهد صورًا واقعية لجهاز iPhone 14 Pro Max دون نتوء.

ويشاع أن شركة آبل قد تتخلى عن آيفون ميني وتركز على آيفون ماكس الجديد في التشكيلة القادمة. لذلك فإن التشكيلة قد تضم جهاز آيفون عادي ونموذج ماكس وإصدارين من آيفون برو.

وبالنسبة لمعرف اللمس أسفل الشاشة، أفاد مينغ تشي كو أن آبل تعمل على هذه التقنية. ولكن لم يتضح بعد إذا كانت جاهزة في الوقت المناسب لمجموعة آيفون لعام 2022.

وقال كو مؤخرًا إنها تكون إحدى ميزات تشكيلة آيفون لعام 2023. بينما تقدم آبل في عام 2024 جهازًا قابل للطي.

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الإشاعات بدأت بالظهور حول آيفون 14

في حديثه عن أجهزة آيفون القابلة للطي، قال جورمان إن شركة آبل تطور أجهزتها القابلة للطي الخاصة بها التي يمكن أن تصدر في غضون سنوات قليلة، وهو ما يؤكد تقرير كو.

وبغض النظر عن مدى دقة التقارير، لا تزال تشكيلة آيفون القادمة على بعد عام تقريبًا. ولا تزال هناك فرصة أن تقوم آبل بإجراء تغييرات جوهرية قبل أن تغلق التصميم للإنتاج.

ومهما كانت النتيجة النهائية، فإن الموضوع المشترك للتسريبات يشير إلى أن التشكيلة القادمة يمكن أن تمثل تجديدًا مهمًا.

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