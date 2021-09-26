مقارنة بين مميزات Galaxy Watch 4 و ساعة آبل 7

تم الكشف عن ساعة آبل 7 الجديدة في مؤتمر آبل السنوي الأخير، وذلك جنبًا مع هواتف آيفون 13 وأجهزة آيباد.

وبينما لم تنطلق ساعة آبل الجديدة رسميًا ولم تصبح متاحة بعد للشراء، إلا أنها تظل إحدى أفضل الساعات الذكية بشكل عام.

ويقف مستخدموا آبل دائمًا في حيرة من أمرهم، وذلك بسبب الحيرة بين اختيار ساعة آبل ذات الشكل المربع أو أي ساعة ذكية دائرية من الشركات الأخرى.

لذلك إن كنت في حيرة من أمرك، فإننا نقدم لك مقارنةً بين مميزات أفضل ساعتين ذكيتين يمكنك شرائهم حاليًا.

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الإصدارات وأوجه التشابه بين Galaxy Watch 4 و ساعة آبل 7

تختلف الساعات الذكية بين الشركتين كثيرًا، وذلك بسبب اختلاف التصميم ونظام التشغيل، ولكن مع هذا الاختلاف فإن هناك أوجه تشابه بينهما.

وذلك لأن الساعتين تأتيان في أكثر من إصدار مختلف، حيث تستطيع الحصول على الإصدار الفاخر أو باهظ الثمن أو الاصدار الاقتصادي المنخفض.

وتعمل كل الاصدارات بالكفاءة ذاتها، ولكن يكون الاختلاف بسيطًا إما في التصميم أو بعض المميزات الإضافية.

وتقترب أسعار الساعتين من بعضهما البعض، حيث يمكنك الحصول على الإصدار الكلاسيكي من ساعة سامسونج بسعر 350 دولار مقابل 400 دولار لساعة آبل.

ويوجد الاختيار الاقتصادي، حيث تأتي ساعة سامسونج الاقتصادية بسعر 250 دولار تقريبًا مقارنةً مع 280 دولار لاصدار SE.

وتعمل كلتا الساعتين مع الأجهزة بتوافق كبير، وتستطيع الوصول إلى كافة الإمكانيات الخاصة بها بسهولة عبر الهواتف.

ولكن لن تعمل ساعة آبل 7 مع أي هاتف ذكي آخر من الشركات الأخرى، لذا يجب أن تمتلك آيفون حتى تتمكن من استخدامها.

ولا ينطبق هذا الأمر على ساعة سامسونج، حيث تستطيع استخدام الساعة مع هواتف آيفون بسهولة أو هواتف سامسونج أو أي هاتف أندرويد آخر.

ولكن يحصل ملاك هواتف سامسونج على بعض المميزات الإضافية عند استخدامهم ساعة سامسونج الذكية.

ويمكن للجهازين تتبع الصحة والنشاط واللياقة بكفاءة عالية ودقة كبيرة، كما أنهما يأتيان بأفضل مستشعرات صحية متاحة حاليًا.

وتعمل ساعة سامسونج الجديدة حتى 24 ساعة متصل، وذلك في مقابل 25 ساعة تقريبًا في ساعة آبل 6 ويفترض بأن الساعة الجديدة تعمل لأكثر من هذا.

لذلك لا يوجد اختلاف حقيقي من ناحية المواصفات بين الساعتين، ويظل الاختلاف في التصميم الخارجي ونظام التشغيل.

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الاختلاف بين الهواتف

تعمل ساعة سامسونج الجديدة مع هواتف آيفون، ولكن تحتاج إلى بعض التطبيقات الخارجية وبعض الخدع حتى تستخدمها.

ولا تعمل ساعة آبل إلا مع أجهزة آبل، لذلك يبدو الاختيار سهلًا، إن كنت تمتلك هاتف آيفون فإنك تحصل على ساعة من آبل.

وتقدم ساعة سامسونج مميزات إضافية لمستخدمي سامسونج، ويمكنك الاستفادة منها فقط عند استخدامك لهواتف سامسونج.

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الميزات الصحية

تقدم ساعة سامسونج ميزات صحية إضافية ليست متاحة لساعة آبل الذكية، حيث تضم مستشعر كتلة الجسد.

ويعمل مستشعر كتلة الجسد على قراءة جسدك والكتلة العضلية الخاصة بك عبر مستشعر جديد يدعى BIA.

ومن ثم يظهر لك رسمًا بيانيًا يعرض مؤشر كتلة الجسد مع الطاقة اللازمة للحفاظ على وزنك أو تخفيضه.

وتعتبر هذه الميزة هامة للرياضين ومن يبحثون عن الوصول للوزن المثالي، ولكن تستطيع الاستعاضة عنها بالذهاب إلى الطبيب.

كما تستطيع ساعة سامسونج تسجيل جلسات الشخير وإصدار الأصوات أثناء النوم، وذلك لتحسين جودة النوم.

ولكن تقدم ساعة آبل ميزات صحية ضرورية أكثر للمستخدمين، مثل استشعار السقوط أو قراءة نبض القلب والتنبيه إذًا كان منخفضًا أو مرتفعًا.

كما تستطيع التقاط الاضرابات في معدل ضربات القلب وترسل لك تنبيهًا صحيًا بهذا الأمر.

وقد تستطيع تثبيت تطبيقات خارجية تقدم الوظائف نفسها في ساعة سامسونج، ولكنها لا تأتي مثبتة مسبقًا أو مدعومة ضمن تطبيق الصحة.

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تشكيلة التطبيقات الخارجية

تظهر قوة ساعة آبل 7 وتفوقها في مجال التطبيقات الخارجية تحديدًا، حيث يوجد نسخة لجميع التطبيقات المتاحة في الهاتف على الساعة.

وذلك يسمح لك بتوافق أكبر واستخدام أكبر للساعة، وتستطيع مشاركة البيانات والمعلومات بين الساعة والهاتف بسهولة.

وذلك على عكس ساعة سامسونج، والتي على الرغم من استخدامها لواجهة WearOS الموحدة الجديدة.

إلا أنها ليست قادرة على تقديم الكثير من التطبيقات لتواكب التطبيقات المتاحة في ساعة آبل.

وقد قدم نظام WearOS تطبيقات أكثر من المتاحة لساعات سامسونج القديمة التي تستخدم نظام Tizen، ولكن لازال الطريق أمامه طويلًا.

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الاختيار النهائي

إذا كنت تريد أفضل ساعة بشكل مطلق، فإنك يجب أن تحصل على ساعة من نفس مصنع هاتفك.

ولكن تظهر المشكلة عند المستخدمين الذين يحبون شكل الساعة لدى المصنع الآخر.

وتوفر ساعات الأندرويد تشكيلة أكبر ومتنوعة أكثر من ساعات آبل، ولكن المميزات والتوافق التي تقدمه ساعة آبل لمستخدمي هواتفها يعتبر أفضل وأكبر من أي مصنع آخر.

لذلك يعتبر الاختيار النهائي متاحًا أمامك أنت فقط، وبحسب نوع الهاتف والنظام الذي تفضل الاستثمار والعمل معه لمدة طويلة.

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