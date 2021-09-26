مايكروسوفت إيدج يصل إلى منصات إكس بوكس

طرحت شركة مايكروسوفت لوحة معلومات منصة إكس بوكس الجديدة التي تتضمن إصدارًا محدثًا من متصفح مايكروسوفت إيدج.

وبعد ستة أشهر من الاختبار، يتوفر إصدار Chromium من متصفح مايكروسوفت إيدج الآن لجميع منصات Xbox One و Xbox Series S و Xbox Series X الحالية.

وتسمح الإمكانات الجديدة لمالكي المنصات ببث ألعاب جوجل ستاديا، والوصول إلى منصة ديسكورد عبر الويب، وغير ذلك الكثير.

ويبدو إصدار إكس بوكس من المتصفح مطابقًا تقريبًا للإصدار المتاح عبر حاسب ويندوز أو ماك. حتى أنه يتضمن ميزات مثل علامات التبويب العمودية والمجموعات.

ومثل إعدادات المتصفح عبر الحاسب الشخصي والأجهزة المحمولة، فإن إصدار منصة الألعاب يزامن أيضًا جميع الإعدادات والمفضلات وعلامات التبويب وسجل الويب.

ويبدو أن الميزة الوحيدة المفقودة حقًا هي الإضافات والقدرة على التبديل إلى وضع المطور لتغيير سلاسل وكيل المستخدم أو الوصول إلى المنصة.

ويدعم المتصفح أيضًا الفأرة ولوحة المفاتيح، بحيث يمكنك الوصول إلى أشياء مثل Word أو Excel عبر الإنترنت، أو حتى ألعاب جوجل ستاديا عبر لوحة المفاتيح والفأرة أو ذراع تحكم إكس بوكس.

وبينما لا تحتوي المنصة على تطبيق ديسكورد حتى الآن. ولكن يمكنك الوصول إلى إصدار الويب باستخدام هذا الإصدار الجديد من المتصفح.

منصات إكس بوكس تكتسب ميزات جديدة

تتيح لك منصة ديسكورد الانضمام إلى المكالمات الصوتية والمشاركة في محادثات القنوات النصية. ولكن دعم الميكروفون غير متاح.

ويعد المتصفح الجديد تحسينًا كبيرًا عما كان موجودًا عبر منصات ألعاب مايكروسوفت من قبل. ويمكنك حتى استخدامه للوصول إلى ألعاب Steam PC أو ألعاب الويب مثل Krunker أو Quake JS.

ولا تزال شركة إنفيديا تمنع الوصول إلى خدمة البث GeForce Now عبر متصفح مايكروسوفت.

وقالت إنفيديا في شهر أبريل إنها تدرس دعم المتصفح في المستقبل. وذلك دون تقديم سبب واضح عن سبب استمرارها في حظر المتصفح بشكل عام.

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