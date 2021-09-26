فيسبوك تشارك المزيد حول المحتوى الذي تقلل وصوله

غالبًا ما تكون الطريقة التي تتحكم بها شركة فيسبوك في خلاصة الأخبار مثيرة للجدل ومبهمة إلى حد كبير بالنسبة للعالم الخارجي. وتحاول الشركة الآن تسليط المزيد من الضوء على المحتوى الذي تقوم بقمعه ولكنها لا تزيله بالكامل.

ونشرت الشركة إرشادات توزيع المحتوى التي توضح بالتفصيل ما يقرب من ثلاثة عشر نوعًا من المنشورات التي يجري تخفيض ترتيبها لأسباب مختلفة في خلاصة الأخبار، مثل المحتوى الهادف لجذب الانتباه والمشاركات من قبل منتهكي السياسة المتكررين.

وهذه العملية، التي تعتمد بشكل كبير على تقنية التعلم الآلي لاكتشاف المحتوى الإشكالي تلقائيًا، تخنق بشكل فعال وصول المشاركات والتعليقات المسيئة دون علم المؤلف.

ولا يزال هناك الكثير من الإرشادات، التي أكدتها الشركة في تقارير مختلفة على مر السنين. ولكن تنشر الآن لأول مرة في مكان واحد.

ولا توضح الإرشادات بالتفصيل كيفية عمل التخفيض ومقدار التقليل لمدى وصول جزء من المحتوى. أو مدى شدة تقليل وصول نوع معين من المنشورات، مثل رابط البريد العشوائي، في خلاصة الأخبار مقارنة بمنشور حول معلومات صحية مضللة، على سبيل المثال.

وقال جيسون هيرش، رئيس سياسة النزاهة في الشركة: نريد أن نعطي فكرة أوضح عما نعتقد أنه يمثل مشكلة ولكن لا يستحق إزالته لأنه لا ينتهك سياسة المنصة صراحةً.

وأوضح أن الشركة تأمل في إضافة المزيد من المعلومات إلى الإرشادات بمرور الوقت، بما في ذلك كيف تقلل التخفيضات أنواعًا معينة من المحتوى مقارنة بالآخرين. ولكن قال إن فيسبوك لن تقوم على الأرجح بتصنيف شدة التخفيضات.

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فيسبوك توضح المحتوى الذي يحظى بمعدل توزيع أقل

يمكن أن يساعد تفصيل الإرشادات الآن الشركة في تجنب الجدل في المرة القادمة التي تقلل فيها وصول منشور.

وتوضح الإرشادات أن سياسة الشركة تقضي بتقليل وصول القصص التي اعترض عليها المستخدمون باعتبارها غير دقيقة حتى تكتمل المراجعة بواسطة شبكة مدققي الحقائق التابعة لجهات خارجية.

وتم الإعلان عن هذه السياسة على نطاق واسع قبل عام واحد فقط بعد أن اتهم النقاد الشركة بالتحيز السياسي.

ووفقًا لإرشادات التوزيع، تشتمل الأنواع الأخرى من المحتوى المخفض عبر فيسبوك على:

الإعلانات الاحتيالية.

روابط اصطياد النقرات.

التعليقات التي يُرجح أن يتم الإبلاغ عنها أو إخفائها.

اصطياد التفاعل.

الروابط التي تؤدي إلى نطاقات مخفيه مشتبه فيها.

الروابط التي تؤدي إلى مواقع ويب تطلب بيانات مستخدم غير ضرورية.

تجارب التصفح المنخفضة الجودة.

التعليقات المنخفضة الجودة.

المناسبات المنخفضة الجودة.

مقاطع الفيديو المنخفضة الجودة.

الصفحات التي من المتوقع أن تكون ذات محتوى غير مهم أو احتيالي.

منشورات المحتوى الصحي المثيرة والمنشورات الصحية التجارية.

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