جوجل تضيف الدردشات الجماعية لاجتماعات التقويم

أضافت شركة جوجل اقتراحات الدردشة مباشرة إلى أحداث التقويم المرتبطة بمكالمات Google Meet حتى يكون لديك طريقة أخرى سريعة للوصول إليها.

وتتمثل الإضافة الجديدة بزر جديد ضمن أحداث التقويم عبر الهاتف المحمول والويب الذي يفتح على الفور محادثة مع الحاضرين في الاجتماع.

وأطلقت الشركة نسختها المعاد تسميتها من Hangouts Chat للعملاء في وقت سابق من هذا العام. وأضافت ببطء المزيد من الميزات إلى صفحة جيميل المقصودة الرئيسية، بما في ذلك دردشة الفيديو Google Meet التي تشبه Zoom. بحيث يمكنك بسهولة مناقشة تفاصيل الاجتماع مع المشاركين لمدة تصل إلى 10 دقائق قبل المكالمة وبعدها.

وجاءت هذه الاقتراحات في شكل رسائل أو مجموعات دردشة تم فتحها بذكاء وتلقائية نيابة عنك حتى لا تضطر إلى بذل مجهود كبير للقيام بذلك يدويًا.

ويظهر زر الدردشة الجديد بجوار قائمة الحضور في حدث التقويم. وعرضت الشركة في السابق القدرة على إرسال بريد إلكتروني إلى الحاضرين بشأن الاجتماع.

ولكن نظرًا لأن الشركة قد دمجت عن كثب الدردشات وجيميل – على ما يبدو لتعميم الدردشات – فإن هذه الإضافة الجديدة تبدو منطقية.

ويمكنك بدء محادثة قبل أو أثناء أو بعد الاجتماع مع الحاضرين، ويتم تشغيل الميزة افتراضيًا. ويمكنك إرسال رسائل مباشرة إلى الأفراد من خلال التمرير فوق صورة الحساب.

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جوجل تضيف طريقة لبدء محادثات جماعية

تجدر الإشارة إلى أن الدردشات الجماعية التلقائية تنطبق على المشاركين داخل مؤسستك فقط، ولا يتم تضمين الحاضرين الخارجيين في مجموعة الدردشة. لذلك قد يتم تجنيب بعض المشاركين من الرسائل الإضافية.

ومن الواضح أن الشركة تريد منك استخدام تطبيقات المراسلة الخاصة بها. وذلك بالرغم مما قد توحي به استراتيجيتها المربكة والمتغيرة باستمرار.

وقد يكون من المزعج أن يتم توجيهك نحو الدردشة في قسم آخر من مجموعة برامج جوجل. ولكن بالنسبة لأي شخص التزم بمساحة Google Workspace – أو أجبره صاحب العمل على القيام بذلك – فإن الخيار يوفر بعض الراحة.

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