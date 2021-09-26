تيسلا تتيح برنامج FSD التجريبي لمزيد من العملاء

أتاحت شركة تيسلا الوصول إلى الإصدار التجريبي من برنامج القيادة الذاتية الكاملة FSD لمزيد من سائقي سياراتها عبر زر “طلب” ضمن شاشات لوحة أجهزة القياس في السيارة، وذلك بالرغم من أن رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل أعربت عن مخاوف جدية بشأن السلامة الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قبل أن يتمكن السائق من الوصول إلى البرنامج، تحدد الشركة درجة الأمان الخاصة به. وذلك باستخدام خمسة معايير تقدر احتمالية أن تؤدي قيادته إلى تصادم مستقبلي، وفقًا لصفحة عبر موقع الشركة الإلكتروني.

ويتم جدولة النتيجة باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة المستشعرات في سيارة تيسلا الخاصة بالسائق. وتأخذ في الاعتبار حالات التحذير من الاصطدام الأمامي لكل 1000 ميل، والفرملة الشديدة، والانعطاف العنيف، والمتابعة غير الآمنة، وفصل المرشد الآلي القسري.

وتنفصل ميزة المرشد الآلي بعد إعطاء ثلاثة تحذيرات مرئية وصوتية، عندما تحدد سيارتك أنك رفعت يديك عن عجلة القيادة وأصبحت غافلًا، وذلك وفقًا لدليل درجة الأمان.

ولا يشير الدليل إلى ما تعتبره الشركة درجة أمان مقبولة للوصول إلى FSD. ولكن يقول إن معظم السائقين يحصلون على درجة 80 من أصل 100. ويجب على السائق أن يحافظ على السيطرة على السيارة في جميع الأوقات.

وتفتح الشركة الوصول إلى البرنامج التجريبي من القيادة الذاتية الكاملة في وقت مبكر من العام. وذلك بعد أن فتحت إصدارًا تجريبيًا محدودًا من البرنامج مع مجموعة مختارة من العملاء.

وفتحت حزمة اشتراك شهرية لـ FSD في شهر يوليو، بسعر 199 دولار شهريًا، أو 99 دولار شهريًا لمالكي تيسلا الذين اشتروا حزمة المرشد الآلي المحسن التي توقفت منذ ذلك الحين.

وقبل ذلك، تم بيع حزمة FSD مقابل رسوم لمرة واحدة قدرها 10000 دولار. ويمكن لمالكي السيارة إلغاء الاشتراك الشهري في FSD في أي وقت، وفقًا للشروط الموجودة عبر موقع الشركة الإلكتروني.

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يمكن لعملاء تيسلا الآن طلب الوصول

قالت جينيفر هومندي، رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل، الأسبوع الماضي إن الشركة يجب أن تعالج قضايا السلامة الأساسية قبل توسيع FSD. واصفة استخدام الشركة لمصطلح القيادة الذاتية الكاملة بأنه مضلل وغير مسؤول.

وأوضحت هومندي أن الشركة ضللت بوضوح العديد من الناس لإساءة استخدام التكنولوجيا. ويمكن للمجلس الوطني لسلامة النقل إجراء التحقيقات وتقديم التوصيات. ولكن ليس لديه سلطة تطبيق القرارات.

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