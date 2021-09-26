استخدام أوضاع التركيز عبر ساعة آبل

قدمت آبل أوضاع التركيز الجديدة ضمن أنظمة آبل الجديدة والتي صدرت مع iOS 15، لذلك أصبح بإمكانك استخدامها عبر ساعة آبل أيضًا.

وتسمح لك أوضاع التركيز الجديدة بمنع الوصول إليك عبر التنبيهات أو الرسائل أو المكالمات إلا لمجموعة من الأشخاص الذين تقوم بتحديدهم.

وتستطيع تخصيص أوضاع التركيز لمختلف الاستخدامات التي ترغب فيها، حيث يمكنك عمل وضع مختص من أجل تدريباتك الرياضية أو الاجتماعات وغيرها من الأمور.

وتستطيع الوصول إلى الأوضاع الجديدة عبر الساعة مباشرةً، وذلك دون الهاتف، حيث تستطيع تفعيلها او الغائها عبرها.

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تفعيل أوضاع التركيز عبر ساعة آبل

يمكنك الوصول إلى أوضاع التركيز مباشرةً عبر التوجه إلى مركز التحكم في ساعتك وسحب الشاشة من الأعلى.

ومن ثم الضغط على زر وضع عدم الازعاج القديم، ويقوم هذا الوضع بإظهار أوضاع التركيز الجديدة.

ويمكنك اختيار الوضع الذي ترغب فيه عبر قائمة الأوضاع، وتستطيع اختيار مدة زمنية لانتهاء الوضع.

وتستطيع تجهيز جدول ليعمل الوضع تلقائيًا عبر التوجه إلى إعدادات الساعة ومن ثم أوضاع التركيز.

وبعد ذلك تقوم باختيار الوضع الذي ترغب في عمل جدول تلقائي له، ومن ثم تقوم بإضافة الجدول وحفظه.

وتستطيع إلغاء الوضع عبر اتباع الخطوات نفسها من خلال ساعة آبل الذكية وحذف الجدول الذي أنشأته سابقًا.

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مميزات WatchOS 8

أضافت آبل مجموعة جديدة من المميزات إلى ساعاتها الذكية في تحديث WatchOS 8، وذلك حتى تتوافق مع الأنظمة الجديدة للهواتف.

وأصبح بإمكانك الآن وضع الصور التي تم التقاطها عبر وضع Portrait في خلفية الساعة الذكية.

وذلك حتى تصنع وجه جديد للساعة تستطيع الساعة التفاعل معه بسهولة والتعديل عليه.

كما يمكنك مشاركة الصور مباشرةً من الساعة عبر تطبيق رسائل آبل والبريد الإلكتروني الخاص بآبل.

بالإضافة إلى مجموعة اختيارات جديدة لإدارة الصحة والحفاظ على صحة المستخدمين.

وتشمل هذه الأوضاع الجديدة وضع التركيز الذي يساعدك على التنفس بشكل صحيح، بالإضافة وضع التأمل الجديد.

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