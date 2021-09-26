اختبارات أداء معالج A15 في آيفون 13

قامت آبل باستخدام معالج A15 في آيفون 13 كما جرت العادة، حيث تقدم المعالج الجديد في جميع نماذج الهاتف.

وقد تباهت آبل كثيرًا بأداء المعالج أثناء الإعلان عنه، وذلك بسبب الأنوية الجديدة بالإضافة إلى زيادة عددها عن السابق.

ويظهر تفوق المعالج الجديد تحديدًا مع هواتف آيفون 13 برو، حيث استخدمت آبل نواة معالج إضافية في المعالج الرسومي.

وذلك جعل أداء الألعاب أفضل وأكثر قوة على الهاتف، كما جعله قادرًا على التعامل مع مقاطع الفيديو ذات الحجم والجودة المرتفعة.

وقد تمت جميع الاختبارات في معامل مجلة PCMag المشهورة عالميًا.

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أداء معالج A15 مقارنةً بمعالج Snapdragon 888

تحدثت آبل كثيرًا عن المقارنة بين معالج A15 ومعالج Snapdragon 888 الرائد الجديد من كوالكوم.

لذلك تظهر قوة المعالج الجديد بشكل واضح أمام معالج كوالكوم،.

وقد تفوق عليه في اختبار Geekbench بنسبة تتجاوز 46٪ في أداء الأنوية المتعددة.

ويظل هذا التفوق واضحًا في جميع جوانب الاختبارات المختلفة، وتشمل هذه الاختبارات تشغيل سفاري مقارنةً بمتصفح جوجل كروم وأداء الهواتف في الألعاب.

حيث تمكن هاتف آيفون 13 برو من الحصول على ضعف نتائج كوالكوم في هذه الاختبارات، ويشمل هذا اختبار الألعاب بين الهاتفين، حيث حصل آيفون 13 على ضعف إطارات Galaxy S21 Ultra.

وتمكن هاتف Galaxy S21 Ultra من تحقيق 15 إطار في الثانية في لعبة Aztech Ruins مقارنةً مع 60 إطار في الثانية لهاتف آيفون 13 برو.

وأما في اختبار المتصفحات، فقد تمكن هاتف S21 ultra من تحقيق 524 نقطة مقارنةً مع 1042 نقطة لهواتف آيفون 13 بشكل عام.

وأما اختبار Geekbench 5، فقد تمكنت هواتف آيفون 13 من تحقيق أ:ثر من 4600 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة مقارنةً مع 3100 نقطة لهواتف S21 Ultra.

وكذلك الأمر مع اختبار التعلم الآلي، حيث تمكنت من تحقيق 924 نقطة مقارنةً مع 412 نقطة لهواتف S21 ultra.

أداء معالج A15 في آيفون 13 مقارنةً مع آيفون 12

بينما قدمت هواتف آيفون 13 تقدمًا ملحوظًا على هواتف الأندرويد، إلا أن هذا التفوق لا يصل إلى هواتف آيفون 12.

وذلك لأن التوافقية المرتفعة بين معالجات آبل وتطبيقاتها ليست حكرًا على آيفون 13.

ومع ذلك، فإن الهواتف قدمت تقدمًا بسيطًا عن آيفون 12 وأداء معالج A14 السابق.

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