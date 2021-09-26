يعد تصنيف ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول FPS واحد من أهم تصنيفات الألعاب على الإطلاق. وهي ببساطة الألعاب التي تعتمد بشكل رئيسي على التصويب على الأعداء والدخول في معارك نارية معهم، مثل ألعاب Call of Duty أو Overwatch.

ويحتاج الكثير منا لتجربة هذه الألعاب بشكل سريع دون الانغماس في عمليات التحميل التي تستغرق ساعات طويلة. وهنا تأتي ميزة ألعاب المتصفح ضمن هذا التصنيف، والتي تتيح تجربة لعب سهلة وسريعة دون تحميل أو انتظار.

وتصلح ألعاب المتصفح عمومًا في إمضاء وقت الانتظار أو وقت الفراغ. أو حتى أوقات الراحة بين جلسات العمل. لكن من ناحية أخرى فهي لا تقدم أفضل جودة ممكنة من حيث الرسومات والأداء نظرًا لأنها ألعاب متصفح أولًا وأخيرًا.

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ألعاب التصويب FPS للمتصفح

نشارككم في هذا المقال مجموعة من أفضل ألعاب التصويب FPS للمتصفح، وهي التي تم اختيارها بناءًا على عوامل عديدة منها تقييمات اللاعبين ومدى الانتشار وكذلك الجودة العامة للعبة.

1– لعبة Krunker

تقدم هذه اللعبة تجربة تصويب جيدة جدًا من منظور الشخص الأول بالطبع. ومظهر اللعبة جيد جدًا بالرغم من عدم احتياجها إلى قدرات معالجة كبيرة، حيث تعمل ومثلها مثل أي لعبة متصفح أخرى على أي جهاز. ويمكنك أن تجربها بالضغط هنا.

2– لعبة Superhot

تختلف لعبة Superhot عن الألعاب الأخرى، نظرًا لأنها لعبة كاملة يمكن تحميلها لجهاز الحاسب الشخصي. لكنها في نفس الوقت متوفرة في إصدار للمتصفح. وهي تأتي مع تجربة لعب تعتمد على الخيال العلمي والرسومات الغريبة. جربها من هنا.

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3– لعبة Wolfenstein 3D من أبرز ألعاب التصويب

تعرف ألعاب Wolfenstein بأنها من أبرز ألعاب التصويب وأقدمها. وهي متوفرة للمتصفح ضمن تجربة لعب مميزة تقع في ألمانيا النازية أثناء الحرب العالمية الثانية. ويمكن وصف الرسومات بأنها 2D أكثر مما هي 3D لكنها تستحق التجربة عمومًا. جربها من هنا.

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4– لعبة Mini Royale 2

ذاع صيت ألعاب Battle Royale بشدة في السنوات الأخيرة، وتقدم هذه اللعبة الخفيفة تجربة لعب مشابهة فقط عبر المتصفح. حيث إن اللاعب يلعب ضد 9 لاعبين آخرين والهدف الرئيسي هو النجاة وحيدًا بالطبع. وتقدم اللعبة رسومات ممتازة بالنسبة للعبة متصفح إلى جانب أن تجربة اللعب الخاصة بها سريعة ومميزة. جربها من هنا.

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5– لعبة Global Strike

لعل اسم هذه اللعبة يذكرك بلعبة Counter-Strike. وهذا صحيح. حيث إنها تحاكي تجربة لعب الإصدار الأول والأقدم من اللعبة لكن فقط عبر المتصفح. وتقدم اللعبة أوضاع لعب عديدة إلى جانب رسومات ممتازة بالنسبة لفئتها. جربها من هنا.