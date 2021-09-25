DJI Mavic 3 Pro قد تأتي بكاميرتين

قد تكون شركة DJI على وشك قلب عالم التصوير الجوي مرة أخرى من خلال تقديم طائرة مسيرة ذات عمر بطارية محسّن بشكل كبير وكاميرتان بدلاً من واحدة.

وتشير التسريبات إلى أن Mavic 3 Pro قادمة في شهر نوفمبر، ويبدو أنها تحصل على بعض التحسينات المهمة بالمقارنة مع Mavic 2 Pro البالغة من العمر ثلاث سنوات وحتى Mavic Air 2S التي تم تقديمها سابقًا هذه السنة.

وفي حين أن الطائرات المسيرة ذات الحجم القياسي التي تنتجها شركة DJI لا تتجاوز مدة نصف ساعة في الهواء قبل أن تتطلب تبديل البطارية أو إعادة شحنها. ولكن المعلومات تشير إلى أن الطائرة الجديدة تأتي بما يصل إلى 46 دقيقة من وقت الرحلة.

وهذا بالرغم من الأجهزة الإضافية الموجودة على متن الطائرة: كاميرا ثانية كاملة (مع المستشعر والعدسة الخاصة بها) حتى تتمكن من الحصول على إمكانات تقريب وزاوية واسعة في نفس الطائرة المسيرة.

وكان عليك في عام 2018 الاختيار بين Mavic 2 Pro مع مستشعر 1 إنش وفتحة قابلة للتعديل أو Mavic 2 Zoom مع عدسة تليفوتوغرافي 24-48 ميليمتر. ولكن Mavic 3 Pro قد تجمع الميزات الأفضل من كلا الطائرتين.

وتحتوي الطائرة أولاً على مستشعر Four Thirds أكبر خلف الكاميرا بقياس 24 ميليمتر بفتحة عدسة f/2.8 – فتحة f/11. ثانيًا، تمتد العدسة المقربة أمام المستشعر الثانوي الجديد بقياس 1/2 إنش إلى 160 ميليمتر للحصول على مجال رؤية 15 درجة.

ولا تقوم العدسة المقربة بالتصغير من تلقاء نفسها. ولكن هناك تقريب بقدرة 6x إذا قمت بالتبديل بين الكاميرتين. والمستشعران هما 20 ميجابيكسل و 12 ميجابيكسل على التوالي، إذا كنت تتحدث عن صور ثابتة، ويبدو أنهما يقدمان فيديو بدقة 5.2K.

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DJI Mavic 3 Pro قد تأتي برحلات مدتها 46 دقيقة

يبدو أيضًا أن الطائرة المسيرة يمكنها الشحن مباشرة من كابل USB-C، مثل طائرات DJI المصغرة، بدلاً من الاضطرار إلى إخراج البطارية أولاً.

ومن حيث الوزن، يبدو أن هناك مجرد زيادة طفيفة من 907 جرام لطائرة Mavic 2 Pro إلى 920 جرام للنموذج الجديد القادم.

ومثل Mavic 2 Pro و Mavic 2 Zoom، يبدو أنه قد يكون هناك نموذجان مرة أخرى. Mavic 3 Pro و Mavic 3 Cine.

ويتميز نموذج Mavic 3 Cine بقرص SSD مدمج مع كابل بيانات بسرعة جيجابت في الثانية. وإصدار جديد من وحدة تحكم DJI الذكية. التي تحتوي على شاشة مدمجة مع نقل فيديو OcuSync محسن لمسافة 15 كيلومتر.

وتتمتع الشاشة المدمجة بدقة 1920×1080 بكسل مع سطوع 1000 شمعة في المتر المربع. وتكون وحدة التحكم الذكية قادرة على الاتصال بالإنترنت باستخدام الشبكة اللاسلكية أو عبر دونجل LTE.

وبدعم من أندرويد، يتوفر أيضًا دعم لأشياء مثل البلوتوث. بالإضافة إلى وقت تشغيل يصل إلى 3 ساعات مع بطارية 5000 ميلي أمبير.



وتشير المصادر إلى أن Mavic 3 Pro يجب أن تبدأ من 1600 دولار. بينما قد يكلف نموذج Mavic 3 Cine نحو 2500 دولار. وتبلغ تكلفة وحدة تحكم DJI الذكية الحالية 750 دولار.

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