هواوي لن تتخلى عن الهواتف المحمولة

قال رئيس مجلس الإدارة بالتناوب إريك شو تشيجون في مؤتمر صحفي خلال حدث Huawei Connect 2021 إن شركة هواوي لن تتخلى عن أعمال الهواتف المحمولة الخاصة بها أو تبيعها.

وأوضح تشيجون أن أعمال الهواتف المحمولة في الشركة تواجه تحديات هائلة بسبب العقوبات المفروضة من الولايات المتحدة.

وقال: من الصعب في الوقت الحاضر أن تكون قادرًا على شراء الهواتف التي تحمل علامة هواوي. ولكن هواوي لن تتخلى أبدا عن تجارة الهواتف المحمولة.

وباعت الشركة علامتها التجارية المخصصة للهواتف الذكية هونر Honor في شهر نوفمبر الماضي إلى كونسورتيوم بعد شهور من النضال حيث قطعت الولايات المتحدة الرقاقات الرئيسية والبرامج التي يتم تصديرها إلى الشركة في محاولة لتخفيف الضغط على الإنتاج.

ولا تزال الشركة تمتلك الهواتف المحمولة التي تحمل علامتها التجارية التي يتم تغذيتها برقاقات مخزنة سابقًا.

وتواصل الشركة بذل الجهود لتوسيع نطاق أعمالها في مجال الهواتف المحمولة، وذلك وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي. ومع ذلك، قد يستغرق الأمر عدة سنوات حتى تعود أعمال الهواتف المحمولة للشركة إلى المسار الصحيح مرة أخرى.

وتركز الشركة على نظامي التشغيل، وهما هارموني HarmonyOS و openEuler في نفس الوقت، وكلاهما يكونان مفتوحين المصدر. وذلك في محاولة لحل مشكلة القبضة الخانقة المحلية المتمثلة في افتقارها إلى نظامها التشغيلي.

وبينما يتم استخدام هارموني في المحطات الطرفية الذكية ومحطات إنترنت الأشياء والمحطات الصناعية. فإنه يتم استخدام openEuler في الخوادم والحوسبة المتطورة والبنية التحتية السحابية.

ويمكن أن يغطي نظاما التشغيل سيناريوهات مختلفة لحل الوضع الحالي لنقص نظام التشغيل في الصين.

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هواوي تركز على HarmonyOS

أعلنت الشركة في البداية عن برنامج openEuler مرة أخرى في عام 2019 كنظام تشغيل مفتوح المصدر. وتستعد الشركة الآن لإطلاق نظام التشغيل openEuler الجديد.

وتعد هذه الخطوة أيضًا جزء من جهود الشركة لتحويل نفسها إلى مزود خدمة بدلاً من صانع أجهزة وسط حظر الولايات المتحدة للرقاقات.

وأطلقت الشركة 11 حلاً مبتكرًا قائمًا على السيناريوهات للعملاء بدءًا من الخدمات العامة والنقل والتمويل والطاقة إلى قطاعات التصنيع، مما يشير إلى طموحها في تمكين الرقمنة في كل صناعة بقدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وجمعت Huawei Cloud، التي تم إطلاقها قبل أربع سنوات، أكثر من 2.3 مليون مطور و 14000 شريك استشاري و 6000 شريك تقني، كما أتاحت أكثر من 4500 خدمة في سوق الشركة.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هواوي قد عوضت بعض خسائرها في أعمال الهواتف الذكية التقليدية من وحدة السحابة الناشئة، قالت الشركة إن وحدتها السحابية لا تزال تعاني من الخسائر. ولكن الأعمال السحابية تنمو بسرعة.

وتم تثبيت نظام التشغيل هارموني في أكثر من 120 مليون هاتف حتى الآن. وقدرت الشركة أن العدد قد يتجاوز 300 مليون بنهاية العام.

وقالت الشركة إنها لن تصنع السيارات. وذلك بالرغم من إعلان عدد كبير من شركات التكنولوجيا عن مشاركتها في أعمال صناعة السيارات في السنوات الأخيرة.

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