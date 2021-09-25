مقاضاة آبل وجوجل بسبب براءات اختراع Jawbone

رفع كيان يدعى Jawbone Innovations LLC، الذي يبدو أنه استحوذ مؤخرًا على غالبية الملكية الفكرية الأصلية لشركة Jawbone، دعاوى قضائية ضد شركتي آبل وجوجل هذا الأسبوع في محكمة اتحادية في واكو بولاية تكساس.

وتزعم الدعاوى أن آبل وجوجل انتهكتا ثماني براءات اختراع كانت تخص Jawbone سابقًا وركزت على خوارزميات عزل الضوضاء التي تم تطويرها في الأصل لوكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة.

وبالرغم من أن شركة الأجهزة القابلة للارتداء Jawbone المفلسة قد انتهت منذ فترة طويلة وتوقفت عن العمل في عام 2017. ولكن براءات اختراعها لا تزال قائمة، وتستخدمها Jawbone Innovations LLC لمقاضاة عمالقة التكنولوجيا بشأن تقنية إلغاء الضوضاء في سماعات الأذن والهواتف الذكية والأجهزة المنزلية الذكية.

واعتبرت Jawbone رائدة في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء. ولكن خسرت السوق لصالح شركة فيتبيت.

وأدت معركة قانونية بين الشركتين إلى إصابة Jawbone بأضرار كبيرة قبل أن تنتهي الشركتان من معركتهما في عام 2017.

وانتهت Jawbone بتصفية أصولها، بينما تم شراء فيتبيت من قبل جوجل مقابل 2.1 مليار دولار هذا العام.

وتسمي الدعوى المرفوعة ضد شركة آبل الأجهزة المخالفة باسم جميع إصدارات ونماذج منتجات آيفون وآيباد و AirPods Pro و HomePod.

في حين أن الدعوى ضد جوجل واسعة بالمثل، حيث ذكرت جميع إصدارات ونماذج هواتف جوجل الذكية. بما في ذلك الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب المحمولة وسماعات الأذن والأجهزة المنزلية الذكية وأجهزة أندرويد الأخرى.

وكلتا الدعويين تطلبان أمرًا قضائيًا أوليًا ضد الشركات لمنعها من بيع المنتجات المزعومة المخالفة، وعمولات مستقبلية لاستخدام هذه البراءات.

وكما تشير وكالة بلومبرج، فمن غير الواضح من أو ما وراء الدعاوى القضائية. ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها Jawbone Innovations LLC مثل هذه الادعاءات. إذ رفع نفس الكيان دعوى قضائية ضد سامسونج في شهر يونيو بسبب انتهاكات مماثلة.

وزعم الكيان في الدعوى القضائية التي رفعها أن سامسونج قد انتهكت اثنتين من براءات اختراع Jawbone المتعلقة بتقليل ضوضاء الميكروفون.

وتركز الدعوى القضائية على براءتي اختراع منحت لشركة Jawbone في عامي 2011 و 2012. وتزعم أن مجموعة واسعة من منتجات سامسونج تنتهك براءتي الاختراع.

شبح Jawbone يعود لمقاضاة آبل وجوجل

يبدو أن مدير Jawbone Innovations LLC، إحدى شركات يورك إغليستون، يدير أيضًا شركات ذات مسؤولية محدودة أخرى تم منحها براءات اختراع IBM القديمة قبل رفع دعوى ضد Lyft وأوبر.

ويعتبر رفع مثل هذه الدعاوى القضائية في واكو بولاية تكساس أمر منطقي، حيث إنها المنطقة الأكثر شعبية في البلاد من قبل قضاة ومحلفين مؤيدين لبراءات الاختراع.

وقال متحدث باسم شركة جوجل: نحن نعارض الادعاءات، وندافع عن أنفسنا بقوة.

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