ماك بوك برو من آبل قد يحصل على شاشات بدقة أعلى

يحتوي الإصدار التجريبي السابع من macOS Monterey على أدلة حول دقة جهاز ماك بوك برو المشاع بقياس 14 إنش و 16 إنش من شركة آبل المزودة بمعالجات M1X.

ويتضمن الإصدار التجريبي الأحدث من macOS Monterey، الذي تم إصداره في وقت سابق من هذا الأسبوع، زوجًا من الإدخالات الجديدة في قائمة درجات دقة العرض لتطبيق System Information.

وتم إدراج الدقة الجديدة كـ 3456×2234 بكسل Retina و 3024×1964 بكسل Retina. ولا تتوافق هذه الأرقام مع دقة شاشات العرض المضمنة في أي من منتجات الشركة الحالية أو السابقة.

وبناءً على الدقة نفسها وعلاقاتها ببعضها بعضًا، يبدو من المحتمل أن هذه الأرقام الجديدة مخصصة لجهاز ماك بوك برو القادم.

ويتميز جهاز ماك بوك برو الحالي بقياس 16 إنش بدقة عرض أصلية تبلغ 3072×1920 بكسل. بينما تبلغ الدقة الأصلية الحالية لجهاز ماك بوك برو بقياس 13 إنش 2560×1600 بكسل. مما يمنح كلا الجهازين كثافة بكسل تبلغ 226 و 227 بكسل لكل إنش.

وإذا كانت هذه الدقة الجديدة مخصصة لنماذج ماك بوك برو القادمة، فإنها تمثل زيادة في كثافة البكسل إلى نحو 250 بكسل لكل إنش. وهو ما يسمح بشكل خاص لـ Retina 2x كإعداد افتراضي لهذه الأجهزة الجديدة. وذلك للحصول على أوضح صورة ممكنة.

وبالرغم من أن المستخدمين لديهم العديد من خيارات دقة العرض للاختيار من بينها. فإن نماذج ماك بوك برو الحالية تتميز بدقة افتراضية متدرجة تقع بين دقة العرض الأصلية وشاشة Retina 2x.

اقرأ أيضًا: آبل تستعد لإطلاق جهاز ماك بوك برو الجديد

آبل قد تقدم نماذج ماك بوك برو قبل نهاية العام

على سبيل المثال، فإن جهاز ماك بوك برو الحالي بقياس 16 إنش وبدقة أصلية تبلغ 3072×1920 بكسل يتوافق مع شاشة 1536×960 بكسل بجودة Retina 2x حقيقية. ولكن المحتوى الموجود عبر هذه الشاشة بقطر 16 إنش يبدو كبيرًا بشكل غير مريح لمعظم المستخدمين. لذلك تشحن آبل الأجهزة بدقة متغيرة افتراضية تشبه 1792×1120 بكسل.

ومع زيادة كثافة البكسل الظاهرة في نماذج ماك بوك برو القادمة، فإن إعداد Retina 2x الحقيقي يقع في المكان المناسب لمعظم المستخدمين، حيث ينتج النموذج بقياس 16 إنش دقة تشبه 1728×1117 بكسل. بينما يأتي نموذج 14 إنش بدقة واضحة 1512×982 بكسل.

بالإضافة إلى دقة الشاشة المحسّنة، يشاع أن كلا الجهازين المحمولين يشتملان على شاحن MagSafe مغناطيسي للحاسب المحمول. مع عودة منافذ مفيدة مثل فتحة بطاقة SD و HDMI. كما ورد أن شريط Touch Bar في طريقه إلى الإزالة.

ويشاع أن شركة آبل تقدم نماذج ماك بوك برو المعاد تصميمها قبل نهاية العام، على الأرجح في حدث إعلامي آخر في شهر أكتوبر أو شهر نوفمبر.

اقرأ أيضًا: آبل تتخلى عن Touch Bar في ماك بوك برو القادم