كلوب هاوس تطلق ميزة Wave

أضافت منصة كلوب هاوس وظيفة جديدة لتسهيل اللقاءات الاجتماعية التلقائية واللقاءات بين الأصدقاء. ويسمح لك خيار Wave الجديد من إرسال إشارة إلى اتصالاتك عندما تكون نشطًا في التطبيق للدردشة.

وإذا كانوا مهتمين، يمكنك بعد ذلك بدء غرفة خاصة أصغر حيث يمكنك أنت وأصدقاؤك الخروج بعيدًا عن المناقشات الأكثر تركيزًا عبر الموضوعات الرئيسية في الغرف.

وقالت المنصة: يتم هنا إنشاء أكثر من 700000 غرفة كل يوم. العديد من هذه اللحظات المشتركة التي تعرفها وتحبها. ولكن غالبًا ما تكون اللحظات الخاصة الأصغر بين الأصدقاء هي التي تضع الابتسامات على الوجوه.

ويلبي خيار Wave حالات الاستخدام هذه، التي ترى أن الصوت الاجتماعي يتوسع الآن إلى المزيد من الدردشات الخاصة، مما يوفر طريقة أخرى للبقاء على اتصال مع الأصدقاء، في أي وقت، وهو ما يمكن أن يكون مثاليًا لتفاعلاتنا التي لا تزال محدودة.

وباستخدام Wave، يمكنك دعوة الأصدقاء إلى غرفة صوتية مباشرة بمجرد النقر على رمز تعبيري يلوح بيدك. وبمجرد تلقي دعوتهم، يمكنهم اختيار الانضمام إلى مكالمتك وإضافتهم على الفور إلى غرفة الصوت.

وقالت الشركة: لإرسال Wave، اسحب يمينًا عبر الردهة أو اضغط على أيقونة النقاط في أسفل يسار الشاشة. ومن ثم انقر زر wave بجوار الشخص الذي ترغب في الدردشة معه. ويتلقون إشعارًا بأنك قلت مرحبًا، ويعرفون أنك منفتح للدردشة. وإذا كانوا كذلك، فيمكنهم الانضمام إلى غرفة خاصة معك مفتوحة للأشخاص الذين قمت بالتلويح إليهم فقط. ويمكنك الاحتفاظ بها في دائرة اجتماعية واحدة، أو تقديم أصدقاء من مجموعات مختلفة لبعضهم بعضًا، أو فتح الغرفة على نطاق أوسع وجعلها للجميع.

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كلوب هاوس تريد جذب الأصدقاء إلى المحادثات الصوتية

إذا لم يرد شخص ما على الفور، يمكنك الاستمرار في استخدام كلوب هاوس كما تفعل عادةً. وتقول الشركة أيضًا، لتجنب الالتباس، إذا كان لديك التطبيق قيد التشغيل في الخلفية، فلن يتم سحبك على الفور إلى غرفة إذا استجاب شخص ما.

ويبدو أن المنصة ترغب في تشجيع المزيد من اللحظات السببية والاجتماعية والصغيرة في تطبيقها، الذي بدا مؤخرًا أنه أصبح مرتبطًا بالخبرات المهنية القائمة على المواعيد.

يذكر أن تطبيق الصوت الاجتماعي حصل على الكثير من الضجة في البداية وكان الجميع يطالب بالانضمام إليه عندما كانوا يحتاجون إلى دعوة للقيام بذلك. ولكن فقد الكثير من المستخدمين الاهتمام بعد ذلك بمجرد رفع قيود الدعوة.

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