البنك المركزي الصيني يحظر معاملات العملات المشفرة

حظرت الصين جميع معاملات العملات المشفرة وتعهدت باستئصال تعدين الأصول الرقمية، مما وجه أقوى ضربة لهذه الصناعة حتى الآن.

وقال بنك الشعب الصيني إن المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة تعتبر نشاطًا ماليًا غير مشروع، بما في ذلك الخدمات التي تقدمها المنصات الخارجية.

وأضاف أن العملات المشفرة، بما في ذلك بيتكوين و Tether، ليست عملة ورقية ولا يمكن تداولها. وتراجعت عملة بيتكوين في أعقاب الإعلان وانخفضت بنسبة 8 في المئة إلى نحو 40000 دولار.

ويذهب المسؤولون الصينيون إلى أبعد من ذلك للقضاء على تداول العملات الرقمية لعلاقاتها بالاحتيال وغسيل الأموال والاستخدام المفرط للطاقة.

ولدى الصين قواعد تمنع البنوك من تقديم خدمات متعلقة بالتشفير. وللالتفاف على هذه القواعد، انتقل المتداولون إلى منصات التداول الواقعة خارج الدولة.

ويكون لحظر الصين لجميع أنشطة تداول العملات الرقمية بعض التأثير قصير المدى في تقييم العملة. ولكن من المرجح أن تكون الآثار الطويلة المدى غائبة.

وفي حين أنه لا يزال هناك مضاربون صينيون ضمن البلاد، فقد انتقل النشاط إلى خارج البلاد على مر السنين.

ويعد استهلاك الطاقة الهائل في التعدين أيضًا جزءًا من سبب تعرض الصناعة للتدقيق. وفي بيان منفصل، قالت وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية إنها مهمة ملحة لاستئصال تعدين العملات والحملة الأمنية مهمة لتحقيق أهداف الكربون.

وتواجه الصين أزمة طاقة حادة تتمثل في السلع المتعثرة من الألمنيوم إلى الصلب. وشهدت العديد من الصناعات تقلص إمداداتها من الطاقة في الأسابيع القليلة الماضية.

وتعد البلاد موطنًا لتركيز كبير من المعدنين في العالم، وكان لديها مؤخراً 46 في المئة من معدل التجزئة العالمي. وهو مقياس لقوة الحوسبة المستخدمة في التعدين والمعالجة.

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أحدث حملة تشنها البلاد على العملات المشفرة

لطالما كان المنظمون الصينيون متطرفين في وجهات نظرهم، وهذه التعليقات ليست جديدة. ولكن الجزء المثير للاهتمام هو سبب استمرارهم في الإدلاء بهذه التصريحات. وقد يعود ذلك إلى أنهم شعروا بالنشاط المستمر بلا هوادة في الصين، وبالتالي الاضطرار إلى المضي قدمًا.

وبدأت حملة الصين المتجددة ضد تعدين العملات الرقمية ونشاط التداول في شهر مايو. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يختار فيها كبار المسؤولين تعدين العملات الرقمية على المستوى الوطني منذ إسقاطها في عام 2019 من قائمة مقترحة للصناعات القذرة ليتم التخلص منها.

وتسببت هذه الخطوة في انهيار أسعار العملات الرقمية، حيث فقدت بيتكوين نحو نصف قيمتها بين شهري أبريل ويوليو من هذا العام.

وفي حين أن السوق قد استعاد بعض مكاسبه منذ ذلك الحين. ولكن لا يزال أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 63000 دولار.

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