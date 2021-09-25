أمازون تطور جهاز Echo للتثبيت على الحائط

تطور شركة أمازون جهاز Echo مثبت على الحائط ومكبر صوت للتلفزيون، إلى جانب تحديثات لتقنية السيارة والأجهزة القابلة للارتداء، وذلك وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرج الذي يستشهد بمستندات داخلية.

ويمكن للشركة توسيع تشكيلة أجهزة Echo Show ذات الشاشة الذكية. وتخطط لإصدار جهاز Echo يتم التحكم فيه بواسطة أليكسا مع شاشة بقياس 15 إنشًا تقريبًا يمكن تثبيتها على الحائط أو وضعها على حامل.

وقال التقرير إنه يمكن أن يكون الجهاز الجديد بمثابة لوحة تحكم للأجهزة المنزلية الذكية. ويمكن وضعه في المطبخ لإظهار الوصفات أو غيرها من المعلومات المفيدة.

وتخطط الشركة أيضًا لجهاز Soundbar لأجهزة التلفزيون المزودة بكاميرا أمامية، التي يمكن أن تسمح للمستخدمين بإجراء مكالمات فيديو من أجهزة التلفزيون الخاصة بهم.

ومن بين المنتجات الأخرى التي يمكن أن تكون في طور الإعداد نموذج من الجيل الثاني لتقنية Echo Auto ودفعًا أوسع نحو الأجهزة القابلة للارتداء بخلاف جهاز تعقب اللياقة البدنية Halo، الذي تم إطلاقه في شهر أغسطس الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج أن الشركة تستكشف جهازًا قابلًا للارتداء يستهدف الأطفال وآخر للبالغين الأكبر سنًا يمكنه اكتشاف السقوط، من بين استخدامات أخرى.

وقد يكون روبوت أمازون المنزلي بعيد المنال. وتكهنت تقارير متعددة بأن الشركة تعمل على روبوت يتم التحكم فيه عن طريق الصوت ويمكنه التجول في جميع أنحاء المنزل باستخدام الكاميرات المدمجة.

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أمازون تطور Soundbar لأجهزة التلفاز

قالت وكالة بلومبرج إن أمازون بدأت اختبارات نسخة أولية من الجهاز. ولكن الروبوت أثار مخاوف داخلية حول جدواه.

ويأتي التقرير في الوقت الذي تستعد فيه الشركة للإعلان عن أجهزة جديدة في حدث يوم 28 سبتمبر. وتعقد الشركة عادةً حدثًا شخصيًا للأجهزة في مقرها في سياتل. ولكن مثل العام الماضي، تقيم حدثًا عبر الإنترنت.

وقال التقرير إن بعض الأجهزة يمكن الإعلان عنها في هذا الحدث. بينما قد يتم إطلاق البعض الآخر لاحقًا أو إلغاؤها بالكامل.

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