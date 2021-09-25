أزمة المديرة المالية لشركة هواوي تنتهي بعد صفقة أمريكية

عادت مديرة الشؤون المالية لشركة هواوي، منغ وانزهو، إلى الصين بعد أن توصلت إلى اتفاق مع المدعين العامين الأمريكيين لإنهاء قضية الاحتيال المصرفي المرفوعة ضدها، مما يخفف من حدة التوتر بين الصين والولايات المتحدة.

وفي غضون ساعات من أنباء الصفقة، تم إطلاق سراح اثنين من الكنديين اللذين تم اعتقالهما بعد فترة وجيزة من احتجاز منغ في شهر ديسمبر 2018 من السجون الصينية وكانا في طريقهما للعودة إلى كندا.

وكانت مسألة تسليم وانزهو التي استمرت لسنوات مصدرًا رئيسيًا للخلاف في العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين بكين وواشنطن، حيث أشار المسؤولون الصينيون إلى ضرورة إسقاط القضية للمساعدة في إنهاء الجمود الدبلوماسي.

وقد تتسبب الصفقة في حصول الرئيس الأمريكي جو بايدن على انتقادات من صقور الصين في واشنطن الذين يجادلون بأن إدارته تستسلم للصين وإحدى شركاتها الكبرى في قلب التنافس التكنولوجي العالمي بين البلدين.

وألقي القبض على وانزهو في مطار فانكوفر الدولي بناءً على أمر قضائي أمريكي، ووجهت إليها تهم الاحتيال المصرفي والسلكي بزعم تضليل HSBC في عام 2013 بشأن المعاملات التجارية لشركة معدات الاتصالات العملاقة في إيران.

وذكرت رويترز أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مؤجل للملاحقة القضائية مع وانزهو. التي تحملت المسؤولية عن دورها الرئيسي في تنفيذ مخطط للاحتيال على مؤسسة مالية عالمية.

وتخص الاتفاقية وانزهو فقط، وقالت وزارة العدل الأمريكية إنها تستعد للمحاكمة ضد هواوي وتتطلع إلى إثبات قضيتها في المحكمة.

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في جلسة استماع في محكمة بروكلين الفيدرالية، حضرتها وانزهو من كندا. قال مساعد المدعي العام الأمريكي إن الحكومة تتحرك لرفض التهم الموجهة إليها إذا امتثلت لجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية. التي تنتهي في شهر ديسمبر 2022.

وأضاف أنه يتم إطلاق سراح وانزهو بموجب تعهد شخصي، وأن الولايات المتحدة تخطط لسحب طلبها إلى كندا لتسليمها.

وعندما قبلت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية آن دونلي لاحقًا اتفاق الملاحقة المؤجلة. وقع قاض كندي على أمر إخلاء سبيلها، وألغى شروط الكفالة. وسمح لها بحرية التحرك بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الإقامة الجبرية.

وقدم ممثلو الادعاء بيانًا بالوقائع أكدت فيه أنها أخبرت المؤسسات المالية في عام 2013 أن شركة Skycom الإيرانية كانت شريكة لشركة هواوي. بينما كانت تعلم أن Skycom مملوكة لشركة هواوي وتسيطر عليها لتعمل كوكيل لها في المنطقة.

ووافقت وانزهو على بيان الحقائق المكون من أربع صفحات. الذي يوضح بالتفصيل البيانات الكاذبة عن قصد التي أدلت بها إلى مؤسسة مالية.

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