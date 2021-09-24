Google TV يتيح استخدام هواتف أندرويد كأجهزة تحكم عن بعد

طرحت شركة جوجل ميزة جهاز التحكم عن بعد الافتراضي في تطبيق Google TV التي تسهل المستخدمين التحكم بأجهزة Android TV.

وظهرت هذه الميزة للمرة الأولى في الإصدار 4.25 من التطبيق في شهر مارس. وبالرغم من أن الميزة لم تكن نشطة في ذلك الوقت، فقد كان من الممكن تمكينها يدويًا للحصول على لمحة عما يمكن توقعه عند طرحها في النهاية مع إصدار مستقبلي.

وفي I/O 2021 في شهر مايو، أعلنت الشركة بعد ذلك أنها تعمل على بناء ميزة التحكم عن بعد مباشرة في هواتف أندرويد، مما يسهل على جميع المستخدمين التحكم في أجهزة Android TV.

وتعتبر ميزة التحكم عن بعد الافتراضية الجديدة هي نسخة أكثر دقة مما ظهر لأول مرة في شهر مارس من هذا العام.

وتتميز بلوحة تتبع كبيرة لمساعدتك على التنقل عبر Android TV، وزر الرجوع، وزر الصفحة الرئيسية، وزر مساعد جوجل، وعناصر التحكم في مستوى الصوت.

ويمكنك الوصول إلى أجهزة التحكم عن بعد الجديدة من خلال النقر على زر الإجراء العائم الجديد (الزر الذي يحتوي على رمز جهاز التحكم عن بعد) في تطبيق Google TV. أو عن طريق إضافة لوحة التحكم عن بعد في التلفزيون إلى الإعدادات السريعة بهاتفك.

ومن أجل إضافة المربع، اسحب لأسفل مرتين من أعلى الشاشة لفتح الإعدادات السريعة واضغط على زر التحرير في أسفل اليسار لإضافة لوحة جديدة. ومن ثم انقر مع الاستمرار فوق مربع Remote TV الجديد واسحبه فوق قسم الإمساك والسحب لإضافة مربعات.

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تطبيق Google TV حصل على ميزة جهاز التحكم عن بعد

بينما لا يحتوي جهاز التحكم عن بعد على زر مخصص لإحضار لوحة مفاتيح هاتفك. فإنه يتيح لك كتابة كلمات المرور وطلبات البحث عبر Android TV.

وللقيام بذلك، كل ما عليك فعله هو تحديد أي حقل إدخال نص عبر Android TV باستخدام جهاز التحكم عن بعد. وتظهر لوحة المفاتيح تلقائيًا.

وتتيح لك الميزة أيضًا لصق النص لتسريع العملية بشكل أكبر. ويمنحك جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون أيضًا خيار التبديل من لوحة التتبع إلى لوحة D.

وتطرح الشركة حاليًا ميزة التحكم عن بعد الافتراضية الجديدة أولاً في الولايات المتحدة. ولكن تخطط لتقديمها إلى 14 دولة أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.