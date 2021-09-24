Google Photos تجلب المجلد المقفل لهواتف أندرويد

أكدت شركة جوجل أنها تخطط لإطلاق ميزة المجلد المقفل Locked Folder الخاصة بها لتطبيق Google Photos لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 6 وما فوق.

وبمجرد وصول الميزة الجديدة، يتلقى المستخدمون إشعار إعداد المجلد المغلق من تطبيق الصور.

وأعلنت الشركة عن ذلك عبر تغريدة من حسابها الرسمي ضمن منصة تويتر، كما وضعت إعلانًا تشويقيًا صغيرًا يعطينا لمحة عن كيفية عمل الميزة.

وتسمح هذه الميزة للمستخدمين بإخفاء الصور ومقاطع الفيديو الحساسة من المكتبة الرئيسية والحفاظ عليها آمنة عبر رمز مرور أو مجلد محمي بالمقاييس الحيوية.

وتم الإعلان عنها في I/O 2021، حيث يخفي المجلد الصور ومقاطع الفيديو المحددة من الشبكة الرئيسية للتطبيق والبحث والتطبيقات التي تصل إلى صور جهازك.

وتم إطلاق ميزة Locked Folder لأول مرة حصريًا عبر هواتف بيكسل في شهر يونيو. ومن المهم ملاحظة أن الشركة لم تؤكد التاريخ الدقيق لموعد إطلاق الميزة عبر أجهزة أندرويد الأخرى. وتقول الشركة إن الميزة يتم طرحها قريبًا.

ومن أجل إعداد المجلد المغلق، تحتاج إلى التوجه إلى المكتبة ومن ثم الأدوات المساعدة ومن ثم المجلد المقفل في تطبيق Google Photos. ويتمكن المستخدمون بعد ذلك من نقل الصور الموجودة يدويًا إلى المجلد.

وبينما يتيح تطبيق كاميرا بيكسل للمستخدمين حفظ الصور ومقاطع الفيديو الجديدة مباشرةً في المجلد بعد التقاطها، فمن غير الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت هذه الميزة قد تكون متاحة أيضًا لتطبيقات كاميرا أندرويد الأخرى.

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المجلد المقفل ضمن Google Photos قادم لهواتف أندرويد

لن يتم نسخ الصور المحفوظة في المجلد المغلق احتياطيًا إلى السحابة، أو مشاركتها. وتتطلب قفل شاشة الجهاز لتتمكن من الوصول إليها (بصمة الإصبع أو الوجه أو رقم التعريف الشخصي، وما إلى ذلك).

وكإجراء أمني وقائي، لا يمكن للمستخدمين التقاط لقطات شاشة عندما يكونون داخل المجلد المقفل. والإجراءان الوحيدان المتاحان عند عرض الوسائط هما النقل أو الحذف.

وجاء إعلان جوجل عن الطرح الموسع لميزة Locked Folder جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الميزات الجديدة الأخرى. التي تتوفر عبر أندرويد قريبًا.

وتتضمن بعض هذه الميزات الجديدة الأخرى القدرة على استخدام هواتف أندرويد كأجهزة تحكم عن بعد. بالإضافة إلى ميزات أندرويد أوتو الجديدة وإمكانية الوصول.

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