يجب على سوني إطلاق جهاز بلاي ستيشن محمول

تختلف احتياجات اللاعبين بشكل كبير. لكن لعل واحدة من أهم الاحتياجات التي لا يتم تغطيتها بشكل حقيقي هي اللعب في أي مكان. حيث إن منصات بلاي ستيشن تحتاج إلى جهاز تلفاز ومصدر طاقة لكي تعمل.

وذلك في حين أن أجهزة إكس بوكس لا تختلف كثيرًا. وهو ما يجعل اللاعبين الذين يحتاجون للعب في أي مكان وأي وقت يتجهون لجهاز واحد فقط، وهو جهاز نينتندو سويتش. ولا شك أن ألعابه محدودة إلى حد كبير وأبرزها هي حصريات نينتندو نفسها.

وبدأنا في رؤية بدائل جديدة، مثل جهاز الألعاب Steam Deck من شركة فالف. وهو عبارة عن جهاز حاسب شخصي لكن محمول. ولعل هذا الجهاز سيحسن كثيرًا من المنافسة.

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وبشكل عام، منصات الألعاب المحمولة قليلة جدًا ومحدودة جدًا. ولعل الهواتف الذكية قد بدأت في منافستها بشكل كبير. وسيكون من السيء أن نجد منصات الألعاب الاحترافية المحمولة تختفي بسبب تواجد الهواتف الذكية.

لكن شركة سوني في وقت من الأوقات كانت من رواد هذا المجال، وذلك من خلال أجزة بلاي ستيشن المحمولة وهي PSP و PS Vita والتي لازالت تستخدم حتى وقتنا الحالي. وضمن تصويت تم إعداده منذ فترة قريبة فإن نسبة 94.02% من المشتركين يرون أن سوني تحتاج لإعادة إطلاق أجهزة بلاي ستيشن المحمولة.

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أجهزة بلاي ستيشن المحمولة

اشترك في هذا التصويت حوالي 1,200 مستخدم. وصحيح أن الرقم قليل لكن النسبة كانت صارخة. ومن ناحية أخرى فأي شخص مهتم بمجال الألعاب سيرى أن فكرة إطلاق جهاز بلاي ستيشن محمول هي فكرة ممتازة.

وهذا لأن إطلاق شركة بحجم سوني لمنصة ألعاب جديدة سيضمن لنا اهتمام شركات تطوير الألعاب بإطلاق إصدارات مخصصة لها، هذا إلى جانب استوديوهات سوني نفسها. وحبذا لو قدمت سوني خواص مثل ردود الأفعال الموجودة في يد تحكم DualSense الجديدة أو تقديم تصميم مميز وجذاب للجهاز.

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وقد تفاوتت آراء المستخدمين الذين اشتركوا في التصويت الأخير حول ما يريدونه من مميزات في جهاز سوني المحمول. وأغلبهم يريد أن يكون الجهاز في فئة سعرية في حدود 250 دولار أمريكي وليس أكثر من ذلك، مع الاعتماد على الأزرار أكثر من اللمس.

ويجب لهذه المنصة أن تقدم ألعاب مميزة فعلًا. لأنها لو قدمت ألعاب ضعيفة فلن تكون قادرة على منافسة الهواتف الذكية والتي يحملها المستخدمين معهم في كل مكان.

ولا شك أن بعض المستخدمين قد رفضوا الفكرة، وذلك نظرًا لإنتشار خدمات اللعب السحابي من ناحية، وقوة ألعاب الهواتف الذكية من ناحية أخرى. وبالحديث عن خاصية اللعب السحابي فهي تتيح للمستخدم أن يلعب ألعاب احترافية فقط عبر هاتفه الذكي وبالاعتماد على الإنترنت.

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