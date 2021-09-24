هوندا تستخدم أندرويد من جوجل في سياراتها

فازت شركة جوجل بشركة صناعة سيارات كبيرة أخرى في سعيها لتصبح نظام التشغيل الافتراضي للسيارات. وتبدأ شركة هوندا قريبًا في طرح المركبات مع نظام التشغيل أندرويد أوتو المضمن من جوجل، الذي يتضمن مساعد جوجل المنشط صوتيًا وخرائط جوجل وتطبيقات أندرويد الأخرى المعتمدة تلقائيًا كمعلومات ترفيهية افتراضية.

ويبدأ طرح سيارات هوندا الأولى المزودة بنظام أندرويد في عام 2022. ولن تحدد شركة صناعة السيارات اليابانية النماذج التي تتوقع الحصول على أنظمة المعلومات والترفيه الجديدة فيها أولاً.

وقال متحدث باسم شركة صناعة السيارات اليابانية في بريد الكتروني: نتعاون مع جوجل لدمج خدماتها داخل السيارة بشكل أفضل في سياراتنا. بما في ذلك القدرة على استخدام ميزات أكثر سهولة مثل مساعد جوجل ووظائف خرائط جوجل والتطبيقات الأخرى داخل السيارة المقدمة من خلال متجر جوجل بلاي.

وللتوضيح، يختلف Android Automotive عن أندرويد أوتو. إذ إن الأول هو نظام المعلومات والترفيه الافتراضي للسيارة الذي يتحكم في كل شيء من الموسيقى إلى التنقل إلى التدفئة وتكييف الهواء. بينما يتم عرض الأخير من الهاتف الذكي عبر شاشة لوحة القيادة في السيارة ويعمل كمنافس لـ CarPlay من آبل.

وهناك سيارتان متاحتان اليوم مع نظام Android Automotive هما: Polestar 2 و Volvo XC40 Recharge. ولكن جوجل عقدت صفقات مع عدد من شركات صناعة السيارات الأخرى. بما في ذلك فورد وجنرال موتورز وتحالف رينو نيسان ميتسوبيشي. الأمر الذي يؤدي إلى إطلاق ملايين المركبات المستقبلية بأنظمة تشغيل أندرويد الافتراضية.

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هوندا وجوجل تتعاونان في الخدمات المتصلة داخل السيارة

لن تكون الأخبار عن استخدام هوندا Android Automotive مفاجأة كاملة. وذلك نظرًا لأن نظام التشغيل الحالي لشركة صناعة السيارات كان يعمل بنظام أندرويد منذ سنوات.

وكانت هوندا أيضًا جزءًا من تحالف Open Automotive الذي تقوده جوجل، جنبًا إلى جنب مع أودي وهيونداي وإنفيديا، الذي ركز على دمج أندرويد في نظام المعلومات والترفيه داخل السيارة.

وبدا في البداية أن شركات السيارات ترغب في إبقاء شركات التكنولوجيا الكبرى بعيدة. وذلك لمنعها من الاستفادة من بيانات العملاء المربحة التي تتدفق داخل وخارج سياراتهم.

ولكن هوندا تشير إلى أنه من خلال التعاون مع جوجل، فمن المحتمل أن تبيع المزيد من السيارات للعملاء. الذين يفضلون تجربة داخل السيارة تشبه الهاتف الذكي أكثر من البرنامج الذي توفره حاليًا شركة صناعة السيارات.

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