نتفليكس تراهن على قيمة قصص الأطفال في العالم

أعلنت منصة البث نتفليكس عن واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ على العناوين حتى الآن هذا الأسبوع عبر شراء حقوق قائمة أعمال روالد دال Roald Dahl.

وتمنح الصفقة، بعد الموافقة التنظيمية، المنصة إمكانية الوصول إلى عالم من قصص الأطفال من أجل استخدامها ووضع الشركة في وضع يمكنها من التنافس بشكل أفضل مع المنافسين المناسبين للأطفال مثل ديزني بلس.

ويأتي هذا الاستحواذ على مجموعة الملكية الفكرية في أعقاب شراكة سابقة بين نتفليكس وشركة روالد دال ستوري تم الإعلان عنها في عام 2018 لتكييف بعض عناوين المؤلف الراحل.

ومن خلال الوصول إلى المكتبة الكاملة لقصص دال – التي تشمل كلاسيكيات الأطفال مثل Charlie and the Chocolate Factory و James and the Giant Peach و The BFG و Matilda – يصبح لدى منصة البث الفرصة لبناء عالم كامل من خلال هذه القائمة، مما يعزز أصولها وإبقاء الأطفال والآباء مدمنين على خدمتها.

ويمكن القول إن الصفقة هي واحدة من أهم عمليات الاستحواذ التي قامت بها المنصة في الذاكرة الحديثة، وهي تتحدث عن أهمية محتوى الأطفال للنمو المستمر للخدمة.

وأعلنت الشركة عن صفقة ضخمة مع نيكلوديون لأفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة الأصلية في عام 2019. وذلك بعد عام من الإعلان عن شراكة دال الأصلية.

وقد طلبت مؤخرًا ثلاثة مواسم من كوكوميلون. بعد أن جلبت في البداية سلسلة الأطفال التي حققت نجاحًا عبر يوتيوب إلى الخدمة في العام الماضي.

برامج الأطفال تجذب نتفليكس

أشارت المنصة أيضًا إلى أن ويلوغبيز، وهو كوميديا ​​رسوم متحركة لعام 2020. قد وصل إلى ما يقرب من 38 مليون أسرة في الأسابيع الأربعة الأولى.

وقالت إن هذا الفيلم مثال على مستوى أفلام الرسوم المتحركة التي تتجه نحوها لتعزيز عروضها للأطفال والعائلات.

ومن خلال مكتبة دال، قد تكون المنصة تحقق أكبر رهان لها حتى الآن في تعزيز هذا الهدف. ولم تحدد المبلغ الذي دفعته مقابل القائمة.

وتتنافس المنصة في مساحة تزداد ازدحامًا يومًا بعد يوم. وتجاوز منافسها الأساسي الواضح لبث الأطفال، ديزني بلس، 100 مليون اشتراك بحلول الربع الأول من عام 2021. وفي الوقت نفسه، ركز المنافسون HBO Max و Apple TV Plus أنظارهم على برامج الأطفال.

