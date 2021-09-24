مجموعة من أفضل ألعاب المتصفح لعام 2021

لا تعرف متصفحات الإنترنت بأنها منصة مخصصة للألعاب. لكنه ألعاب المتصفح هي وسيلة ممتازة لقضاء بعض الوقت خصوصًا بين جلسات العمل. وذلك لأن ألعاب المتصفح لا تحتاج لتحميل أو لمواصفات معينة لجهاز الكمبيوتر.

وتتميز ألعاب المتصفح أيضًا بأنها كثيرة ومتنوعة. ومن ناحية أخرى فهي تأتي بشكل مجاني تمامًا في العادة مع مشتريات اختيارية والتي عادةً لا يكون هناك حاجة لشرائها.

وتتنوع تصنيفات ألعاب المتصفح، إلا أن الهدف الرئيسي منها هو أن تكون مسلية وممضية للوقت دون أي تعقيد أو حبكات درامية. كما أنها محدودة بطبيعتها ولا يمكنها أن تقدم رسومات خارقة، وبشكل بديهي فهي تحتاج للاتصال بالإنترنت.

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وبعض هذه الألعاب يكون لها أهداف تعليمية وتثقيفية. في حين أن بعضها يكون موجّه للأطفال بشكل رئيسي. ونشارككم في هذا المقال مجموعة من الألعاب المميزة التي يمكن لعبها فقط بالاعتماد على المتصفح.

مجموعة من أفضل ألعاب المتصفح

1– لعبة Prodigy

تأتي هذه اللعبة المميزة ضمن تصنيف MMORPG، وتتيح اللعبة خواص اللعب الجماعي وخواص تقمص الأدوار في نفس الوقت. وإلى جانب ذلك فهي تتيح للاعب أن يحس من مهاراته الرياضياتية، لذلك هي مناسبة للأطفال والمراهقين كذلك.

وتقدم اللعبة أيضًا مهام عديدة يقوم اللاعب بإنهائها إلى جانب محاربة الوحوش الأقوى والأضخم – أي الزعماء – إلى جانب أن الربح يعتمد أيضًا على حل مجموعة من المسائل الرياضية. توجه إلى موقع اللعبة لتجربتها.

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2– لعبة Powerline

تحاكي تلك اللعبة لعبة “الثعبان” القديمة والتي كانت تأتي على هواتف نوكيا الأقدم. وتجربة اللعب بسيطة إلى حد كبير وهي موجهة بشكل أساسي للتسلية وقضاء الوقت. جرّبها الآن.

3– لعبة RuneScape من ابرز ألعاب المتصفح

تعرف لعبة RuneScape عمومًا بأنها واحدة من أبرز ألعاب MMORPG على الإطلاق. وهي التي بدأ تطويرها منذ عام 2001، وتتوفر اللعبة للمتصفح أيضًا وتضم أكثر من 200 مهمة يمكن إنجازهم أثناء اكتشاف عالمها المميز.

ويمكن للمستخدم أن يختار بين أوضاع مختلفة مثل التدريب، دعم اللاعبين الآخرين، والمزيد. ويذكر أن هذه اللعبة متوفرة للمنصات الأخرى وقد توفرت للهواتف الذكية حديثًا. جربها الآن.

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4– لعبة NoBrakes

تقدم هذه اللعبة تجربة لعب سباقات مميزة للمتصفحات. ويمكن للاعب أن يتحكم في السيارة فقط بالاعتماد على أزرار الأسهم. وتتيح للعبة مناطق وصول ضمن السباقات إلى جانب أجواء تنافسية مميزة.

وتقدم اللعبة تجربة لعب جماعي أيضًا مع الآخرين، كما أنها تدعم الهواتف الذكية سواء كانت iOS أو أندرويد. ويمكنك تجربتها الآن عبر موقعها.

5– لعبة BrowserQuest

تدعوك تلك اللعبة لتصفح عالمها المصمم خصيصًا، كما أنها واحدة من أبرز ألعاب المتصفح من حيث تصميم العالم وهذا بالرغم من بساطة الرسومات. وضمن تجربة اللعب يمكنك أن تحارب الأعداء وتتغلب عليهم إلى جانب جمع العناصر المختلفة. جربها الآن.