تعتبر سلسلة ألعاب GTA واحدة من أنجح سلاسل الألعاب على الإطلاق. وهي التي تأتي من تطوير استوديوهات Rockstar Games ومن نشر شركة Take-Two وهما اسمان معروفان في مجال ألعاب الفيديو.

ويعد إصدار GTA V أحدث إصدارات سلسلة الألعاب الشهيرة، وهذا بالرغم من أن عمر هذه اللعبة يصل إلى ثمان سنوات. إلا أن روكستار مستمرة في استغلالها والربح منها بشكل كبير خصوصًا من خلال إصدار GTA Online.

ويشتهر استوديو روكستار بإنتاجاته القليلة والمحدودة. حيث إن الشركة تحتاج لسنوات طويلة لتطوير لعبة واحدة، لكن لا شك أن هذه الألعاب تحقق نجاح غير معهود يستمر لسنوات متتالية.

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وطبقًا لتسريب منتشر فإن شركة Take-Two Interactive، الشركة الأم لروكستار، تخطط حاليًا لإطلاق ست ألعاب مختلفة في العام المالي الجاري، والذي بدأ في أبريل 2021 وينتهي في مارس 2022.

وتضمّنت قائمة الألعاب القادمة كلًا من الإصدار المحسن من GTA V لأجهزة الجيل الجديد، وكذلك إصدار GTA Online. مع إصدار محسن من لعبة Kerbal Space Program. لكن هناك ثلاث ألعاب غير معروفة حتى الآن.

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لماذا تعيد روكستار صنع ألعاب GTA القديمة

تفيد التوقعات بأن شركة روكستار تعمل أخيرًا على نسخ معادة الصنع Remake من الإصدارات الأقدم من سلسلة ألعاب GTA. وهي التي تشمل كلًا من GTA III، و GTA Vice City، و GTA San Andreass. ويبدو أن هذه هي الألعاب الثلاث التي تخطط الشركة لإطلاقها خلال العام المالي الجاري.

وأولى الأدلة التي تؤكد ذلك هي أن روكستار قد بدأت في محاربة النسخ المعدلة Mods من تلك الألعاب. وقد نجحت الشركة بالفعل في حذف هذه الإصدارات من على الإنترنت. وهو ما لمّح لعمل الشركة على إصدارات الـRemake الخاصة بها.

كما أن بعض المصادر قد ربطت بين حذف النسخ المعدلة وبين إصدار GTA 6 المنتظر نظرًا لأن الشائعات قد أكدت أن أحداث الجزء الجديد ستدور في Vice City أيضًا.

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ومن ناحية أخرى فإن شركة Take-Two تحضر لزيادة نشاطاتها بشكل كبير. كما أنها قد صرحت رسميًا ضمن أحد الاجتماع الداخلية للمستثمرين أنها ستنشر 62 لعبة قبل نهاية عام 2021، وأن العام المالي 2022 لوحده سيضم 21 لعبة.

ومن ناحية أخرى فإن لعبة GTA III ستتم عامه العشرين في شهر أكتوبر المقبل، وهو ما قد يشجع الشركة لإطلاق نسخة معادة الصنع منها بغرض الاحتفال. خصوصًا أن الشركة قد أطلقت إصدارات الهواتف الذكية من اللعبة في عيدها العاشر.

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وإلى جانب ما سبق، شركة Take-Two قد أطلقت عددًا كبيرًا من الإصدارات المعاد صنعها أو المعاد تطويرها، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هي إصدارات Remake من سلسلة ألعاب Mafia الغنية عن التعريف، والتي تأتي من شركة 2K Games المملوكة لشركة Take-Two.