جوجل تمنح أندرويد أوتو مظهرًا جديدًا

أعلنت شركة جوجل عن بعض التحديثات لمنصة أندرويد أوتو، بما في ذلك لوحة تحكم جديدة لوضع القيادة في Google Assistant.

وفي وقت سابق من هذا العام، أغلقت الشركة تطبيق Android Auto for Phone Screens المستقل مع أندرويد 12.

وبدلاً من ذلك، ينصح مالكو هواتف أندرويد الآن باستخدام وضع قيادة Google Assistant المتاح في خرائط جوجل أو واجهة أندرويد أوتو الأصلية المتوفرة في سيارات محددة .

وبالنسبة إلى عملاء أندرويد الذين يمتلكون سيارات قديمة والذين يستخدمون هواتفهم للتنقل والوظائف الأخرى، يشتمل وضع القيادة في Google Assistant الآن على بطاقات قابلة للنقر مع الموسيقى والرسائل النصية والتطبيقات الأخرى المستخدمة بشكل متكرر التي تم جمعها كلها في مكان واحد.

ويمكن للعملاء استخدام الأوامر الصوتية لفتح لوحة معلومات وضع القيادة الجديدة، مما يقلل من الحاجة إلى استخدام الهاتف.

وتقول الشركة إن هذا مصمم لضمان إبقاء أعين السائقين على الطريق وليس على هواتفهم. ويمكن للسائقين أيضًا قراءة رسائلهم النصية الواردة بصوت عالٍ لهم باستخدام التحكم الصوتي.

وهناك أيضًا تحديثات جديدة لأندرويد أوتو، الذي يعكس شاشة هاتفك الذكي عبر شاشة المعلومات والترفيه بسيارتك.

ويمكن للسائقين تحديد التطبيقات التي يريدون رؤيتها عند توصيل هواتفهم بسيارتهم لأول مرة أو عند الاتصال عبر البلوتوث. وتم تصميم هذا أيضًا لتقليل تشتيت انتباه السائق.

ويمثل تشتيت الانتباه مشكلة كبيرة للسائقين، خاصة وأن أنظمة المعلومات والترفيه أصبحت أكثر تعقيدًا.

ووجدت دراسة حديثة أن السائقين الذين يختارون الموسيقى باستخدام Apple CarPlay أو أندرويد أوتو لديهم أوقات رد فعل أبطأ.

وتحاول الشركة شق طريقها لحل هذه المشكلة منذ عدة سنوات حتى الآن. ولكن لم تتوصل بعد إلى حل نهائي.

اقرأ أيضًا: كل ما تريد معرفته عن أندرويد أوتو

جوجل تريد جعل المستقبل بسيارتك أقل تشتيتًا

عندما يتم إيقاف السيارة بأمان، يمكن لعملاء أندرويد أوتو تشغيل الألعاب من GameSnacks مباشرة عبر شاشة السيارة.

وتمثل GameSnacks سلسلة ألعاب المتصفح التي تعتمد على HTML5 من جوجل والتي من المفترض أن تكون سهلة التحميل واللعب على أي جهاز تقريبًا.

وأعلنت الشركة أن مستخدمي أندرويد أوتو يتمكنون قريبًا من استخدام جوجل باي لدفع ثمن الوقود. وبعد الدخول إلى محطة الوقود، يحتاج السائقون إلى تحديد رقم المضخة عبر الشاشة وتقوم خدمة جوجل باي بالباقي.

ويبني صانعو السيارات خيارات الدفع في سياراتهم منذ سنوات. على سبيل المثال، أبرمت شفروليه صفقة مع شركة شل تتيح للسائقين دفع ثمن الوقود من شاشة المعلومات والترفيه في سيارتهم. ولكن هذه الميزة لم تصبح سائدة بعد.

اقرأ أيضًا: جوجل تتخلص من أندرويد أوتو لشاشات الهاتف