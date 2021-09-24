تويتر تسمح بدفع الإكرامية بعملة بيتكوين

أعلنت شركة تويتر أنها تسمح للمستخدمين الآن بالدفع لصناع المحتوى المفضلين لديهم ضمن الشبكة الاجتماعية باستخدام عملة بيتكوين، مما يجعلها أول شبكة اجتماعية رئيسية تشجع استخدام العملة المشفرة كوسيلة للدفع.

وقدمت الشركة البقشيش كميزة اختبار في شهر مايو كطريقة لتجربة مساعدة صناع المحتوى على كسب المدفوعات من متابعيهم للمحتوى الذي ينشرونه عبر المنصة.

وأعلنت الشركة أن ميزة البقشيش الخاصة بها تطرح الآن عالميًا لجميع مستخدمي iOS هذا الأسبوع وتصبح متاحة لمستخدمي أندرويد في الأسابيع المقبلة.

وكان بإمكان المستخدمين في السابق دفع الإكرامية بالعملة الورقية باستخدام المزيد من خدمات الدفع التقليدية مثل تطبيق Cash من شركة سكوير و Venmo من شركة باي بال.

ويتم تسهيل إكراميات بيتكوين من خلال Strike، وهو تطبيق محفظة بيتكوين يعمل عبر بروتوكول Lightning Network.

وتم تصميم بروتوكول Lightning Network لتمكين معاملات أسرع وأرخص باستخدام بيتكوين. وتلقت الشركة المطورة للبروتوكول Blockstream تمويلًا من الرئيس التنفيذي لشركة تويتر.

وكان جاك دورسي قد غرد في شهر يونيو قائلاً إنها مسألة وقت قبل أن تدعم المنصة المدفوعات عبر البروتوكول.

وتسمح الشركة أيضًا للمستخدمين بإضافة عناوين المحافظ المشفرة الخاصة بهم لإرسال واستلام الإكراميات العملة المشفرة هذه.

ولن تأخذ المنصة أي عمولة على أي أموال يتم إرسالها من خلال ميزة الإكراميات الخاصة بها.

وليس من المستغرب أن يجري دمج عملة بيتكوين في ميزة الإكراميات الخاصة بتويتر بالنظر إلى أن الرئيس التنفيذي جاك دورسي هو أحد أكثر الداعمين للعملات المشفرة.

وغرد دورسي في الأشهر القليلة الماضية أنه يحاول الدخول في مجال تعدين بيتكوين. وقال إنه لا يعتقد أن هناك أي شيء أكثر أهمية للعمل عليه من عملة بيتكوين. بل إنه قال إن أمله في أن تحقق بيتكوين السلام العالمي.

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تويتر تخطط للسماح للمستخدمين بمصادقة NFT

بالإضافة إلى ذلك قالت المنصة إنها تجرب أيضًا ميزة تسمح للمستخدمين بمصادقة وعرض مجموعاتهم من أصول NFT، أو الرموز غير القابلة للاستبدال، الرقمية عبر الشبكة الاجتماعية.

نتيجة لذلك تأتي مصادقة NFT على شكل شارة تظهر عبر صور الحساب لتمييز NFT للمالك على أنه أصلي.

ولم تقدم الشركة الكثير من التفاصيل أو أي تفاصيل حول مشروع البلوك تشين هذا. ولكن قالت إنها طريقة أخرى لدعم صناع المحتوى الذين يصنعون الفن الرقمي.

وأعلنت المنصة أيضًا عن خططها لإطلاق صندوق صناع المحتوى للمستخدمين الذين يستضيفون غرف الصوت Spaces. وذلك كطريقة لتحفيز المزيد من الأحداث الصوتية المباشرة.

وأطلقت الشركة في العام الماضي Spaces. وهي ميزة يمكن للمستخدمين من خلالها الاستماع والدردشة مع الآخرين في غرف افتراضية صوتية فقط.

وتأمل الشركة أن يحفز الصندوق القادم المزيد من المستخدمين على استضافة أحداث صوتية مباشرة عبر المنصة.

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