أصبح متصفح سفاري في iOS 15 يدعم تثبيت الإضافات الخارجية، ويمكنك تحميلها وتثبيتها عبر متجر تطبيقات آبل.

وتسمح هذه الإضافات بتغيير طريقة استخدام المتصفح تمامًا، وإضافة المزيد من المميزات له.

وتوجد مجموعة كبيرة ومتنوعة من الإضافات التي يمكنك تثبيتها واستخدامها مع المتصفح في هواتف آيفون وحواسيب آيباد على حدٍ سواء.

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تثبيت إضافات سفاري في iOS 15

تستطيع الشركات الآن تطوير إضافات سفاري لتعمل بتوافق بين أجهزة آيباد وهواتف آيفون وحواسيب ماك، وذلك دون الحاجة إلى تطوير الإضافات بشكل منفصل لكل جهاز.

ويمكنك تثبيت الإضافات الجديدة في متصفح سفاري عبر اتباع الخطوات التالية :

توجه إلى تطبيق الإعدادات في هواتف آيفون أو حواسيب آيباد، ومن ثم اضغط على اختيار سفاري.

وبعد ذلك توجه إلى القسم العام في إعدادات المتصفح واختر الإضافات.

وتجد هنا قائمة تضم جميع الإضافات الخاصة بالمتصفح والمثبتة لديك في أجهزتك، وتستطيع البحث عن المزيد من الإضافات عبر الضغط على اختيار المزيد من الإضافات.

وتنقلك هذه الخطوة إلى قسم خاص في متجر تطبيقات آبل، حيث يضم هذا القسم جميع إضافات سفاري التي يمكنك تثبيتها.

وتستطيع عبر هذه الواجهة أيضًا التحكم في إعدادات كل إضافة بشكل منفصل، ويمكنك أيضًا تشغيلها أو إيقافها وحذفها.

كما توجد بعض الإضافات المجانية للتحميل والاستخدام، ولكن البعض الآخر يطلب منك دفع الأموال إما لتحميله أو تثبيته واستخدامه.

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الميزات الأمنية في المتصفح

تلقى المتصفح الكثير من التحديثات في نظام iOS 15، وكانت أهم التحديثات في مجال الأمن والحماية.

وقد أصبح سفاري أحد أكثر المتصفحات أمنًا للاستخدام مع أجهزة آبل بعد التحديثات الأخيرة، فقد أضافت آبل مجموعة من المميزات لإخفاء العناوين الرقمية تمامًا.

وتمنع هذه المميزات المواقع من تتبعك ومعرفة نشاطك على الإنترنت من أجل تخصيص الإعلانات من أجلك وإرسال بياناتك إلى الشركات الإعلانية.

بالإضافة إلى ذلك حصل المتصفح على التقارير الأمنية، حيث تعرض هذه التقارير معلومات عن الموقع الذي تزوره والبيانات التي يجمعها عنك هذا الموقع.

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