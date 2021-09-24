الأدوات المصغرة الجديدة في iOS 15

تحمل عائلة iOS 15 الكثير من المفاجئات من ناحية الأدوات المصغرة، حيث ظهرت ولأول مرة رسميًا في iPadOS 15.

ليصبح بامكانك استخدام الأدوات المصغرة في أجهزة آيباد بعد أن كانت حصرية لأجهزة آيفون منذ نظام iOS 14.

ويمكن للأدوات المصغرة أن توفر عليك الكثير من الوقت، حيث تستطيع إضافة أدوات التطبيقات التي تستخدمها بكثرة أو أدوات الميزات التي تستخدمها بكثرة في الهاتف.

ولكن لا تدعم جميع التطبيقات الخارجية أو الخاصة بآبل خاصية الأدوات المصغرة، وهذا ما عملت آبل على حله مع iOS 15.

حيث قامت بتقديم مجموعة من الأدوات المصغرة الجديدة الخاصة بتطبيقاتها الداخلية، والتي يمكن أن توفر عليك الكثير من الوقت والمجهود.

اقرأ ايضًا: استخدام الأدوات المصغرة في iOS 15

أداة جهات الاتصال

تعتبر هذه الأداة أحد أكثر الأدوات شهرةً في iOS 15 ووضوحًا فيه، حيث أصبح بإمكانك إضافة جهات الاتصال الهامة إلى شاشة هاتفك.

وذلك حتى تتمكن من الوصول إليها بشكل أسرع والاتصال بها أو التحدث معها بشكل أسرع.

وعندما تضغط على إسم جهة الاتصال عبر الأداة الجديدة، فإنك تنتقل إلى صفحة خاصة بها تضم جميع بياناتها.

بالإضافة إلى جميع الرسائل الإلكترونية والمعتادة بالإضافة إلى الملفات وأي شيء تم تبادله بينكما، وهي تعرض جميع التفاصيل الخاصة به.

اقرأ ايضًا: جوجل تحدث تطبيقاتها لدعم ميزات iOS 15

أداة Find My في iOS 15

تعتبر شبكة Find My إحدى أهم مميزات هواتف آبل والتي تجعل الكثيرين يتوجهون لشرائها.

وذلك لأنها تضمن لك إيجاد أي جهاز آبل ضائع أو مفقود، كما تستطيع التحكم فيه وإغلاقه عن بعد.

وتنقسم الأداة المصغرة لشبكة Find My إلى قسمين، الأول خاص بالأشخاص والثاني بالأجهزة والقطع.

ويعرض القسم الخاص بالأشخاص موقع الأشخاص الموجودين لديك في الخدمة وتستطيع مشاركة موقعك معهم بشكل سريع.

كما يعرض القسم الخاص بالأجهزة مكان القطع والأجهزة في الخريطة وإن كان قريبًا منك أم لا.

اقرأ ايضًا: تفعيل وضع التصفح الخفي في سفاري

أداة متجر التطبيقات ومركز الألعاب في iOS 15

تعرض لك هذه الأداة مجموعة من التطبيقات المختارة في المتجر، وهي التطبيقات التي اختارتها آبل لهذا اليوم.

ويضم مركز الألعاب عدة أزرار لإكمال الألعاب التي تستمع بها أو معرفة ما يلعب به أصدقائك ومشاركتهم فيه.

أداة تتبع النوم

تفخر آبل بتقنيات تتبع النوم الخاصة بها، حيث تستطيع هذه التقنية تتبع نومك عبر الهاتف واستخدامك له.

والآن أصبح بإمكانك الوصول إلى هذه التقنية وإعداداتها عبر أداة مصغرة موجودة في واجهة هاتفك.

اقرأ ايضًا: تثبيت إضافات سفاري في iOS 15