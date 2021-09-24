إيقاف خاصية تغير لون سفاري بحسب الموقع

حصل متصفح سفاري على مجموعة من التحديثات الجديدة مع نظام iOS 15، وجاءت هذه التحديثات لتحسين تجربة المستخدم.

بالإضافة إلى زيادة خصوصية تصفح الإنترنت وإخفاء العناوين الرقمية عن شركات التتبع والإعلانات.

كما حصل المتصفح على تغييرات جديدة في الشكل في أجهزة ماك وآيفون، وجاءت إحدى هذه التغييرات على شكل تغيير لون شريط عنوان المتصفح ليتناسب مع ألوان الصفحة.

ويجعل هذا التغيير تجربة التصفح مختلفة وجديدة دائمًا، حيث يتغير لون المتصفح بشكل مستمر وتشعر بأن واجهة المتصفح جزء واحد مع الموقع.

ولكن قد لا تعمل الخاصية بشكل جيد مع النوافذ المتعددة، كما تسبب في إستهلاك موارد الجهاز بشكل أكبر قليلًا.

اقرأ ايضًا: حل مشكلة توقف المواقع عن العمل في سفاري

إغلاق خاصية تغير لون واجهة سفاري بحسب الموقع

أضافت آبل اختيارًا يسمح لك بإغلاق هذه الخاصية حتى تظل ألوان واجهة سفاري كما اعتدت عليها سابقًا.

ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية :

توجه إلى متصفح سفاري ومن ثم اختر اعدادات المتصفح عبر القائمة العلوية.

ومن ثم اضغط على تبويب إعدادات التبويبات، وتجد هنا جميع الاختيارات الجديدة المتعلقة بواجهة سفاري والتعديل عليها وإعادتها للشكل القديم.

وبعد ذلك تجد اختيارًا يدعى إظهار الألوان في شريط العناوين والتبويبات، ويجب عليك إزالة علامة التفعيل الموجودة أمام هذا الاختيار.

وتجد اختيارًا مشابهًا في هواتف iOS 15، عبر التوجه إلى إعدادات الهاتف، ومن ثم اختيار سفاري.

وبعد ذلك تجد تحت قسم التبويبات خاصية السماح بتلوين الواجهة بناءً على المواقع، ويمكنك إغلاقها كما ترغب.

وتوجد الخاصية ذاتها في أنظمة iPadOS 15، ويمكنك إغلاقها عبر اتباع الخطوات نفسها.

اقرأ ايضًا: أهم إضافات سفاري في iPadOS 15 لتثبيتها داخله

التحديثات الجديدة على المتصفح

قامت آبل بتحديث المتصفح وتغيير واجهته قليلًا في الهواتف المحمولة وحواسيب ماك، حيث أصبحت التبويبات تظهر بشكل مختلف ومنفصل عن بعضها البعض.

كما أن شريط العنوان تغير مكانه في هواتف آيفون وآيباد، وأصبح موجودًا أسفل الصفحة ليسمح بعرض كمية أكبر من المحتوى داخل الصفحات.

ويمكنك في كلا الحالتين إعادة تصميم سفاري القديم عبر الإعدادت الخاصة بالمتصفح.

اقرأ ايضًا: تسجيل استخدام التطبيق للصلاحيات في iOS 15