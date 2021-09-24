أهم المعلومات حول واجهة One UI 4.0 من سامسونج

تقدم سامسونج واحدة من أفضل واجهات الاستخدام على نظام أندرويد. وهي واجهة One UI والتي بدأت الشركة في تقديمها في السنوات الأخيرة بعدما كانت هواتفها تشتهر بالواجهة السيئة والبطيئة.

وتحضر الشركة حاليًا لإطلاق الإصدار الرابع من الواجهة، One UI 4.0، وهو الإصدار الذي سيقدم تحسينات كبيرة ومميزات جديدة كليًا. وهذا مع العلم أن سامسونج قد بدأت بالفعل في تقديم النسخة التجريبية الأولى من الواجهة.

وتعتمد الواجهة الجديدة على نظام أندرويد 12 الذي لم يتم إطلاقه بعد. لذلك فإن النسخة التجريبية تأتي بالاعتماد على نسخة أندرويد التجريبية نفسها، وهذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن النسخة النهائية من الواجهة سيتم إطلاقها بعد إطلاق النسخة النهائية من أندرويد 12.

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وقد أفادت بعض المصادر المطلعة بأن سامسونج سوف تطلق أولى إصدارات One UI 4.0 خلال العام الجاري. ولكن لعل هذا سيحدث في وقت متأخر جدًا والهواتف معينة، وهي الهواتف الرائدة سواء من سلسلة جالاكسي S أو جالاكسي Z القابلة للطي.

وقد تم إطلاق آخر إصدار تجريبي من أندرويد 12 في يوم 8 سبتمبر الماضي، والإصدار المقبل سيكون الإصدار النهائي المستقر من أندرويد 12، وبعدها بعدة أسابيع سيبدأ أول إصدار من One UI 4.0 في الظهور.

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واجهة One UI 4.0 من سامسونج

يتميز إصدار One UI 4.0 بتقديمه لكم كبير من ميزات التخصيص والتعديل عمومًا. وهذا هو الوضع بالنسبة لواجهات One UI السابقة أيضًا، لكن في ظل وجود أندرويد 12 فإن تلك القدرات ستتضاعف بدون شك نظرًا إلى خواص التخصيص الموجودة في أندرويد 12.

ويحصل المستخدمين على تنسيق أكبر للنظام إلى جانب التغييرات الشكلية والمستمدة من Material You الجديدة من جوجل. وهذا إلى جانب ميزات الأمان والخصوصية التي سيحملها أندرويد 12 نفسه.

ويقدم نظام أندرويد 12 ضمن واجهة One UI 4.0 من سامسونج تحكم كبير في صلاحيات التطبيقات، وذلك مع وجود خاصية Privacy Dashboard أو لوحة تحكم الخصوصية والتي تسمح بإدارة إعدادات الأمان والخصوصية من مكان واحد.

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وتقدم سامسونج واجهتها الجديدة لعدد كبير من الهواتف الذكية. وخصوصًا بعدما دعمت سامسونج إرسال ثلاث تحديثات رئيسية إلى معظم هواتفها بدلًا من تحديثين فقط. ويمكنك أن تطالع قائمة الأجهزة التي ستحصل على تحديث One UI 4.0 بالضغط هنا.

ولا شك في أن أولى الأجهزة التي ستحصل على تحديث OneUI 4.0 هي أجهزة جالاكسي Z فولد 3 وجالاكسي Z فليب 3 الأحدث، وتليها هواتف جالاكسي S21 المختلفة.

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