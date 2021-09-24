أفضل تطبيقات آيفون لمساعدة الموسيقيين

توجد الكثير من تطبيقات آيفون التي تساعد المستخدمين على ممارسة هواياتهم، فقد أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من يومنا.

ومن ضمن هذه التطبيقات تأتي التطبيقات الموسيقية التي تساعد الموسيقيين على ممارسة هوايتهم المفضلة أو حتى العمل على ألحانهم الجديدة عبر الهواتف.

وتقدم هذه التطبيقات مجموعة مختلفة ومتنوعة من الاستخدامات التي تساعد الموسيقيين، وتضم هذه الاستخدامات مزج الألحان معًا والتعديل عليها.

تطبيق GarageBand

يعتبر GarageBand أحد أشهر تطبيقات آيفون الموسيقية والتي تقدم خصائص DAW والتعديل على المقاطع الصوتية لأجهزة آبل.

ويستطيع المحترفون بالإضافة إلى الهواة استخدام التطبيق معًا دون مواجهة أي صعوبة أو عناء.

ويسمح لك التطبيق باستخدام الكثير من الأدوات الموسيقية الإفتراضية ودمجها في مقطعك المقبل وتشمل هذه الأدوات الطبول والجيتار وغيرها من الأدوات الحديثة والقديمة على حد سواء.

كما يضم التطبيق حزمات من المقاطع الصوتية الخارجية التي يمكنك دمجها بسهولة مع مقطعك للحصول على أفضل نتيجة.

ويستطيع التطبيق تصدير المقاطع في تنسيق يعمل مع تطبيقات Apple Logic، وهي التطبيقات التي تعتمد عليها الاستوديوهات الصوتية حول العالم.

كما يوحي اسم هذا التطبيق، فإنه يسمح لك باستخدام أداة رقاص الإيقاع بشكل افتراضي عبر هاتفك.

وهو يضم الكثير من الاختيارات والإضافات للأداة مما يسمح لك بالتحكم في إيقاعها ودرجات الصوت المختلفة عبرها بكل سهولة ممكنة.

تطبيق Reason Compact

تم تطوير هذا التطبيق ليعمل مع أجهزة آيباد بشكل مناسب، لذلك تجد واجهته أصغر قليلًا وغير متناسقة في هواتف آيفون.

ويضم التطبيق الكثير من المميزات المناسبة للمستخدمين المحترفين أو الهواة في طريقهم إلى الإحتراف.

ويأتي التطبيق ضمن مجموعة تطبيقات Reason للموسيقى، حيث يتوافر نسخة خاصة منه للحواسيب الشخصية.

ويدعم التطبيق لوحات مفاتيح MIDI بشكل كامل مع الهواتف إذا تمكنت من توصيل اللوحة بهاتفك.

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تطبيق EGDR808

يساعدك هذا التطبيق في الاستغناء عن عازف الطبول، حيث يوفر لك أداة طبول ذات 16 خطوة و12 إيقاعًا مبرمجين فيها بشكل مسبق.

ويسمح لك التطبيق بالاتصال مع الموسيقيين الآخرين حول العالم من أجل العمل على مقاطعك القادمة معهم.

ويضم التطبيق مجموعة من أصوات الطبول القديمة والتي كانت تستخدم بكثرة في المقاطع الصوتية القديمة من القرن الماضي، لذلك فهو مناسب لمختلف الاستخدامات.

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