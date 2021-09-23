5 طرق لنقل الملفات إلى حاسب ويندوز 10 جديد

يعد التبديل إلى حاسب ويندوز 10 أمرًا مفيدًا خاصة إذا كان النموذج أحدث من الذي تمتلكه حاليًا. ولكن بعد التبديل فإن أول شيء يجب القيام به هو نقل ملفاتك من الحاسب القديم إلى الجديد. ويمكن تنفيذ ذلك بعد طرق، وإليك أفضلها.

نقل الملفات من حاسب ويندوز 10 القديم

استخدم كابل نقل USB A

من أفضل الطرق وأسرعها حيث يمكنك نقل ملفاتك من الحاسب القديم إلى الحاسب الجديد. وتتوفر كابلات النقل من نوع USB A بأسعار رخيصة. وتتيح لك نقل الملفات والإعدادات وحسابات المستخدمين والمجلدات بسرعة وسهولة.

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إنشاء نسخة من قرص التخزين

يمكنك استخدام أحد أدوات استنساخ الأقراص لإنشاء نسخة طبق الأصل من القرص في الحاسب القديم عبر قرص جديد سواء كان خارجيًا أو داخليًا. وبمجرد الانتهاء يجب أن تكون قادرًا على استخدامه للإقلاع عبر حاسب ويندوز 10 الجديد.

وأحد أفضل أدوات الاستنساخ التي يمكنك الاختيار من بينها هي أداة Macrium Reflect. التي تتوفر بإصدار مجاني يكفي لعملية نقل البيانات من الحاسب القديم إلى الجديد.

استخدام ميزة المشاركة القريبة في ويندوز 10

إذا كان حاسبك القديم يعمل بإصدار ويندوز 10 أبريل 2018 أو أي إصدار أحدث. وترغب بالتبديل إلى حاسب جديد يعمل بإصدار أحدث فإن بإمكانك استخدام ميزة المشاركة القريبة. التي تستخدم اتصال البلوتوث لنقل الملفات بين الحواسيب وحتى أجهزة الهاتف القريبة.

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استخدام موقع Flip Transfer

إذا ترغب في نقل ما يصل إلى 50 ملفًا بسرعة وسهولة في المرة الواحدة عبر الإنترنت فيمكنك استخدام موقع Flip Transfer. وذلك من خلال الانتقال إلى الموقع في متصفحك وتحميل أي ملف لا يزيد حجمه عن 250 ميجابايت.

وبمجرد القيام بذلك افتح الموقع في حاسبك الجديد. وقم بتنزيل الملفات بعد إدخال معرف FLIP الفريد الذي أنشئ سابقًا. وتحذف هذه الملفات من خوادم الموقع بعد 24 ساعة. لذلك تأكد من تنزيلها في أقرب وقت ممكن.

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استخدم قرص خارجي

يمنحك استخدام قرص خارجي لنقل الملفات من حاسب قديم إلى حاسب جديد كنسخة احتياطية في حال حدوث أخطاء.

وقد تستغرق هذه العملية اليدوية في الغالب وقتًا أطول قليلًا. بالإضافة إلى ذلك لا يمكنك نقل الإعدادات أو التطبيقات بل هي طريقة لنقل الملفات والمجلدات فقط.