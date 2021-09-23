متى يمكنك الترقية إلى إصدار أندرويد 12

أطلقت شركة جوجل في بداية شهر سبتمبر الحالي الإصدار التجريبي الخامس والأخير من نظام التشغيل أندرويد 12. وهو ما يعني أن إطلاق الإصدار الرسمي قد أصبح قريبًا.

وبحسب تقرير حديث فإنه من المتوقع إطلاق الإصدار النهائي من نظام التشغيل في بداية شهر أكتوبر القادم.

الهواتف التي يمكنها الترقية إلى أندرويد 12

بدأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية بتطوير واجهات المستخدم الخاصة بها للتوافق مع نظام أندرويد 12. ومع ذلك يمكن تخمين موعد إطلاق الإصدار القادم بناءً على مواعيد الإطلاق في السنوات السابقة.

وبشكل عام من المرجح أن يتمكن مستخدمي الهواتف الرائدة الحديثة من الترقية بحلول نهاية هذا العام. بينما قد يضطر مستخدمي الهواتف القديمة إلى الانتظار حتى أوائل عام 2022 القادم.

وكالعادة، يمكن لمستخدمي هواتف بيكسل التي تصدرها الشركة الترقية إلى الإصدار الجديد في يوم الإطلاق نفسه.

ووفقًا للشركة فإن هاتف بيكسل 3 وأي إصدار أحدث يكون مؤهلًا للترقية إلى إصدار أندرويد 12 الجديد.

وبالنسبة لمستخدمي هواتف جالاكسي، فإن شركة سامسونج قد أطلقت الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم One UI 4 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 12 لمستخدمي سلسة Galaxy S21.

نتيجة لذلك من المتوقع أن يتمكن مستخدمي هواتف Galaxy S10 Lite وأي هاتف أحدث من الترقية في شهر ديسمبر القادم. ومن ثم تتبعها هواتف جالاكسي اللوحية بدءً من هاتف Note 10 Lite وأي هاتف أحدث.

ويأتي بعد ذلك دور الهواتف القابلة للطي وسلسلة هواتف A بدءً من هاتف Galaxy A Quantum وأي نموذج أحدث. وتتمكن من الترقية بداية من شهر يناير 2022.

وبالنسبة لمستخدمي الهواتف والأجهزة اللوحية الأخرى التي تشمل هاتف Galaxy M01 وهاتف Galaxy F41 و Galaxy XCover Pro والنماذج الأحدث. فمن المتوقع أن يتمكنوا من الترقية بين شهري يونيو وسبتمبر من العام 2022.

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هواتف أندرويد المؤهلة للترقية إلى الإصدار الجديد

من المتوقع أن يتمكن مستخدمو هواتف ون بلس الحاليين من الترقية إلى أندرويد 12 في الأشهر الأخيرة من العام الحالي. ويشمل ذلك هاتف OnePlus 7 وأي هاتف أحدث. بينما تكون الهواتف المقرر إطلاقها في الشهور القادمة مؤهلة للترقية في عام 2022.

وبالنسبة لمستخدمي هواتف أوبو، فإن الشركة تخطط لطرح إصدار أندرويد 12 إلى أكثر من مئة هاتف. ويشمل ذلك جميع الهواتف التي تم إطلاقها والمقرر إطلاقها في العام الحالي. بالإضافة إلى الهواتف التي تم إطلاقها في 2020 ومعظم الهواتف التي تم إطلاقها في عام 2019.

وهناك في الوقت الحالي عدد قليل من هواتف شاومي المؤهلة للترقية إلى أندرويد 12. ويشمل ذلك نماذج Xiaomi Mi 11 و Mi 11 Ultra و Mi 11i و Mi 11 Pro. بينما لم تقدم الشركة أي معلومات عن موعد حصول النماذج الأخرى على الإصدار الجديد.

وبالنسبة للشركات المصنعة الأخرى مثل موتورولا ونوكيا، فإنها لم تؤكد حتى الآن الموعد الدقيق لتحديث هواتفها إلى أندرويد 12.

وبشكل عام، فإن هذه الشركات معروفة بتأخرها في تحديث هواتفها. نتيجة لذلك لا تتوقع أن يعمل هاتفك بإصدار نظام التشغيل الجديد في أي وقت قريب.

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