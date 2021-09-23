كلوب هاوس ومساحات تويتر .. مقارنة شاملة

يعد كلا من كلوب هاوس ومساحات تويتر الموجة الحالية من أدوات التواصل الاجتماعي، وعلى عكس البودكاست، فإن أدوات التواصل هذه تعتبر أكثر جاذبية وسهولة في الاستخدام.

وبينما يعملان بطريقة مشابهة تقريبًا. ولكن توجد اختلافات دقيقة بينهما. وإليك مقارنة شاملة بينهما.

مقارنة بين كلوب هاوس ومساحات تويتر

إمكانية الوصول

يتوفر كلوب هاوس كتطبيق دردشة صوتية قائم بذاته لمستخدمي أندرويد وآيفون. ويتيح لك الانضمام إلى أي غرفة دردشة بناءً على الموضوع الذي قد تكون مهتمًا به. أو إنشاء غرفة خاصة بك ودعوة الآخرين للانضمام.

بينما تعتبر مساحات تويتر بمثابة ميزة مدمجة في تطبيق تويتر نفسه. ولا تتيح لك إنشاء غرفة دردشة صوتية إلا إذا كان لديك أكثر من 600 متابع.

وإذا كان لديك عدد أقل من المتابعين فإن بإمكانك الانضمام إلى محادثة موجودة سابقًا. التي تظهر لك أعلى الصفحة الرئيسية أو عبر رابط مرسل لك.

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التوفر عبر أنظمة التشغيل

بغض النظر عما إذا كنت تستخدم مساحات تويتر أو كلوب هاوس، لا يمكنك القيام بذلك إلا عبر هاتفك الذكي، وهو ما قد يمثل عائقًا للمستخدمين الذين يفضلون استخدام الحاسب. ومع ذلك كشفت تسريبات عن خطط تويتر لإطلاق إصدار للويب قريبًا.

التفاعل في كلوب هاوس ومساحات تويتر

لا يسمح كلوب هاوس بالكثير من التفاعل أثناء المحادثات. ولا يمكنك الرد باستخدام الرموز التعبيرية. ولكن يمكنك رفع يدك إذا كنت ترغب في التحدث. ومع ذلك، يسمح التطبيق بعدد غير محدود من المتحدثين وما يصل إلى 5000 مستمع في الغرفة الواحدة.

بينما تسمح لك مساحات تويتر بالتفاعل باستخدام ردود الرموز التعبيرية. وهناك أيضًا ميزة التعليقات التلقائية، التي يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

وتسمح الخدمة بتقييد عدد المتحدثين الرئيسيين بما يصل إلى 11 شخص، ويشمل ذلك مضيف الغرفة أيضًا. ولكن في الوقت نفسه تسمح بانضمام عدد غير محدود من المستمعين.

واجهة المستخدم

عندما فتح كلوب هاوس للمرة الأولى يمكنك رؤية جميع الغرف النشطة واختيار الانضمام إلى المحادثة التي تريدها. ويوجد في الجزء السفلي من الشاشة أزرار مغادرة الغرفة والتواصل مع المشاركين الآخرين ورفع اليد.

بينما لا يظهر تصميم مساحات تويتر أي طريقة لاكتشاف الغرف النشطة التي يمكنك الانضمام إليها. وبدلًا من ذلك يمكنك مشاهدة الغرف التي أنشأها الأشخاص الذين تتابعهم. وتظهر لك أزرار طلب التحدث في أسفل الشاشة.