تكلفة إصلاح شاشة هاتف Galaxy Z Fold 3 المكسورة

تعد هواتف Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 القابلة للطي من شركة سامسونج أفضل الأجهزة في فئتها. وقد ركزت الشركة على جعلها متينة قدر الإمكان. ولكن مثل أي جهاز إلكتروني، فإنها قابلة للتعرض للصدمات. وقد يؤدي هذا إلى كسر الشاشة.

تكلفة إصلاح شاشة Galaxy Z Fold 3

وفقًا لشركة سامسونج، فإنها توفر ضمانًا لمدة عام واحد لهواتفها القابلة للطي، وفي حال انكسرت الشاشة أثناء فترة الضمان فإنك لن تضطر إلى الدفع مقابل الإصلاح.

ويكلف إصلاح الشاشة القابلة للطي الداخلية لهاتف Z Fold 3 خارج الضمان 479 دولار. بينما يكلف 369 دولار لهاتف Z Flip 3.

ولكن تكلفة إصلاح الشاشات الخارجية أقل من ذلك بكثير. إذ يبلغ السعر بالنسبة لهاتف Z Fold 3 نحو 150 دولار. بينما تصل التكلفة بالنسبة لهاتف Z Flip 3 إلى 99 دولار.

ويمكنك الاشتراك في خدمة Samsung Care Plus التي تكلف 12.99 دولار شهريًا لأي هاتف. ولكن بالنسبة لمشتركي الهواتف القابلة للطي، فإن هناك رسومًا بقيمة 249 دولار مقابل إصلاح الشاشة خارج الضمان.

ويمكنك إصلاح شاشة هاتفك القابلة للطي بهذا المبلغ حتى ثلاثة مرات في السنة. وتمدد الشركة اشتراكك في الخدمة لمدة عامين إضافيين بعد انتهاء فترة الضمان الأولى.

وبالنسبة للهواتف التقليدية غير القابلة للطي، فإنه غالبًا ما تكون هناك خيار لإصلاح الشاشة بنفسك. وهذا قد يكلفك أقل من تكلفة قيام الشركة المصنعة بذلك.

اقرأ ايضًا: الوصول السريع إلى التطبيقات في Galaxy Z Fold 3

اختلاف أسعار الإصلاح

تختلف أسعار إصلاح الهواتف القابلة للطي عن العادية بسبب أن الهواتف الجديدة تمتاز بالمتانة. كا أن الهواتف القابلة للطي مليئة بالكثير من المواد اللاصقة التي يصعب إزالتها.

وتوضح الشركة أن الشاشات القابلة للطي مصنوعة من طبقات متعددة ومختومة بمادة لاصقة حساسة للضغط. ويجعل ذلك إصلاحها عملية معقدة للغاية.

وفي حين أن أسعار إصلاح الهواتف القابلة للطي أعلى من أسعار إصلاح الهواتف التقليدية. ولكن بالمقارنة مع شركة آبل، فإن الفرق شائع.

وتبلغ تكلفة استبدال شاشة هاتف آيفون 13 المكسورة 279 دولار. بينما يمكنك استبدال شاشة هاتف Galaxy S21 5G بمبلغ 199 دولار فقط.

اقرأ ايضًا: مراجعة شاملة لهاتف Galaxy Z Fold 3 القابل للطي