أطلقت آبل مجموعة جديدة من مميزات الخصوصية في iOS 15، وتسمح لك هذه المميزات بالتحكم في البيانات التي يتم إرسالها من الهاتف والتي تظهر عنك.

ولا تعمل هذه الإعدادات بشكل تلقائي بعد تثبيت iOS 15، لذلك تحتاج إلى تفعيلها يدويًا واستخدامها لاحقًا مع جميع التطبيقات.

وقد بدأت آبل في اتخاذ خطوات جادة من أجل حماية خصوصية المستخدمين بدايةً من تحديث iOS 14 الماضي، حيث أصبحت قادرًا على معرفة التطبيقات التي تجمع البيانات عنك والتحكم فيها.

لذلك يجب عليك تفعيل إعدادات الخصوصية في iOS 15 فور الإنتهاء من تثبيته وقبل استخدامه بشكل مستمر.

تعطيل أدوات التبع التي تصلك في البريد الإلكتروني

تحمل الرسائل الإلكترونية الخاصة بالحملات الدعائية مجموعة من أدوات التتبع الخفية التي تظهر على شكل صور موجودة في الرسالة.

وتستطيع هذه الصور تتبع حركتك على الإنترنت ومن ثم ترسلها إلى الجهة صاحبة الحملة الدعائية، وقامت آبل بالقضاء عليها تمامًا.

وذلك عبر تحميل الصور وإعادة إرسالها لك عبر خوادم آبل المؤمنة والخاصة، وبالتالي تتبع هذه الأدوات خوادم آبل عبر عناوين وهمية.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات، ومن ثم اختر تطبيق البريد الإلكتروني، ومن ثم تفعيل حماية الخصوصية.

وبعد ذلك قم بتفعيل حماية البريد الإلكتروني عبر الزر الخاص بها.

إخفاء عنوانك الرقمي iP

تأتي هذه الخاصية لتكمل خاصية قديمة قدمتها آبل في ioS 11 سابقًا، حيث قدمت خاصية ITP لاخفاء العنوان الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي.

ولكن كانت تعمل على إخفاء العنوان الرقمي عن المواقع التي تتطلبه، وقد تعلمت المواقع طرقًا جديدة للتغلب عليها.

لذلك قامت آبل بتحديثها في iOS 15، وسمحت لك بإخفاء عنوانك الرقمي تمامًا عن جميع المواقع وأدوات التتبع عبر متصفح سفاري.

وتستطيع تفعيل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات، وبعد ذلك توجه إلى تطبيق سفاري، ومن ثم اختر تفعيل إخفاء العنوان الرقمي.

معرفة التطبيقات التي تراقبك

تستطيع عبر نظام iOS 15 الوصول ومعرفة جميع التطبيقات التي تراقبك وتستخدم صلاحيات إضافية في هاتفك،

وقامت آبل بإضافة قائمة جديدة تدعى الخصوصية في قائمة الإعدادات، وتجمع هنا جميع صلاحيات الوصول إلى هاتفك.

لذلك عندما تتوجه إلى قائمة الخصوصية، فإنك تجد جميع التطبيقات التي تستخدم أي صلاحية في هاتفك، وذلك مثل صلاحية تتبع الموقع أو التتبع عبر الإنترنت.

ويمكنك الإطلاع على هذه الخاصية بشكل مفصل عبر مقالنا المنفصل عنها.