يحتفل الموسم الثامن من لعبة Call Of Duty Mobile بمرور عامين على اللعبة، لذلك تجهز الشركة للكثير من التغييرات في اللعبة.

وتشمل هذه التغييرات مجموعة من التغييرات على الأسلحة إما بزيادة قوتها أو تقليل تأثيرها وإلغاء تأثيرات معينة وإضافة أخرى.

وتتبع أغلب ألعاب التصوير الجماعي والتنافسي على هذه التغييرات، وتجعل هذه التغييرات اللعبة ممتعة أكثر.

وتختلف هذه التغييرات عن إضافة أو إزالة الأسلحة من اللعبة، حيث تأتي الأسلحة الجديدة بوضع جديد يختلف عن الأسلحة القديمة.

لذلك إليكم أهم التغييرات على الأسلحة في الموسم الثامن من Call of Duty Mobile.

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تغييرات الأسلحة في الموسم الثامن من Call Of Duty Mobile

تعتبر بندقية AS VAL أكثر الأسلحة التي تأثرت في التحديث الجديد، كما تأثرت جميع بنادق القناصة وبنادق المدى الطويل أيضًا.

وقد برر المطورون هذا التأثير بأنه يرغبون في زيادة مهارة اللاعبين ومنهم من استخدام البنادق عن بعد، وإجبارهم على الوصول إلى مدى قريب من الأعداء.

وقد طبقت اللعبة تغييرات عامة على جميع البنادق الهجومية لتجعل مدى التصويب والضرر أقل من السابق وتقلل الضرر الناتج عن إصابة الأذرع.

أما سلاح AS VAL فقد حصل على التغيرات التالية:

تغيير مدى السلاح ليصبح 25م أو 38 م أو 75 متر، وذلك بدلًا من 15 م – 50 م – 75م.

تغيير نسبة الضرر لتصبح 48-44-35-30 بدلًا من 46-45-39-34

زيادة الضرر لإصابات الأذرع العلوية والصدر ليصبح 62 بدلًا من 48

تقليل معدل إطلاق النيران من 300٪ ليصل إلى 200٪.

زيادة ردة فعل السلاح بشكل عرضي، وذلك حتى يصبح التحكم فيه أصعب قليلًا.

زيادة مدة التأثير الانتقالي لإطلاق النيران.

وقامت هذه التغييرات بزيادة الضرر الناتج عن التصويب من الأماكن القريبة وتقليل الضرر الناتج عن التصويب من الأماكن البعيدة.

أما بنادق القناصة والتصويب عن بعد، فقد قام المطورون بتعديل مسافة التصويب والمسافة التي يمكنك قتل عدوك بطلقة واحدة منها، بالإضافة إلى تقليل ردة فعل السلاح عند الاصابة.

وتعمل التغييرات الجديدة على تحسين مهارات التصويب للمستخدمين عبر الأسلحة طويلة المدى.

وذلك حتى يحتاج استخدامها إلى مهارات أفضل وأعلى من السابق وبالتالي تقليل عدد مستخدمين هذه الأسلحة.

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