تسجيل استخدام التطبيق للصلاحيات في iOS 15

قامت آبل بتقديم مجموعة جديدة من المميزات المختلفة والمتنوعة في ios 15 التي تساعد المستخدمين على مراقبة التطبيقات التي يثبتونها في هواتفهم.

وتفيد هذه الخاصية المستخدمين المهتمين بالأمن الإلكتروني أو الباحثين في مجال الأمن الإلكتروني.

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وتستطيع عبرها تسجيل نشاط التطبيقات ووصولها إلى الصلاحيات الخاصة بهاتفك مثل صلاحيات المكان والكاميرا وباقي المعلومات عن استخدامك للهاتف.

ويمكنك استخدام هذه الخاصية حصرًا عبر نظام iOS 15 وiPadOS 15 فقط، لذلك يجب أن تقوم بتثبيتهم قبل استخدامها.

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تسجيل نشاط التطبيقات المختلفة في ios 15

يمكنك الوصول إلى هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية :

توجه إلى تطبيق الإعدادات ومن ثم اعدادات الخصوصية، وبعد ذلك توجه إلى الجزء الأسفل من القائمة لتجد خاصية تسجيل أنشطة التطبيقات.

وعندما تضغط على هذا الاختيار تجد بالداخل اختيار تفعيل الخاصية أو إغلاقها، لذلك قم بتفعيلها من داخل هذه الاختيار.

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وتنتج هذه الخاصية تقريرًا بتنسيق JSON يمكنك تشغيله عبر أي تطبيق لتعديل المستندات، ويضم التقرير البيانات التالية:

استخدام التطبيق لمكتبة صور المستخدم

وصول التطبيق إلى الكاميرا

وصول التطبيق إلى الميكروفون

استخدام التطبيق مكتبة جهات الاتصال

وصول التطبيق إلى مكتبة الوسائط المتعددة في الهاتف

بيانات الموقع

مشاركة الشاشة.

ويعرض التقرير أيضًا مواقع الإنترنت التي وصل إليها التطبيق وأرسل هذه البيانات إليها بالإضافة لعدد مرات الاتصال بهذا الموقع.

ويبدو أن آبل تخطط لاستخدام هذه الخاصية مع المطورين والباحثين الأمنين، وذلك نظرًا لكمية المعلومات المتوفرة داخل التقرير.

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وتختلف هذه الخاصية عن تقارير استخدام التطبيقات للصلاحيات، حيث تعرض تلك التقارير نسبة استخدام التطبيقات جميعًا لجميع الصلاحيات في هاتفك.

ولكن بدون الخوض في تفاصيل استخدام هذه الصلاحيات والبيانات التي تم إرسالها والمواقع التي استقبلتها.

كما أن خاصية تقارير استخدام التطبيقات للصلاحيات المختلفة لم تطلق بعد بشكل رسمي، وننتظر أن تظهر رسميًا خلال الفترة القادمة.

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