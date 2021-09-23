إنتهى الكثير من المستخدمين من تثبيت iOS 15 في نسخته النهائية، حيث أطلقته آبل رسميًا منذ بضعة أيام لهواتف آيفون.

ويأتي النظام مع مجموعة من المميزات الجديدة التي تجعله أفضل من الأنظمة السابقة، ولكن تحتاج إلى تفعيل هذه المميزات قبل البدء باستخدامها.

أهم المميزات التي يجب عليك تفعيلها بعد تثبيت iOS 15

تجمع هذه القائمة المميزات الجديدة التي أطلقتها آبل في هواتفها، والتي تحتاج إلى تفعيلها بشكل يدوي أو مسبق، وتوجد مميزات أخرى تعمل تلقائيًا دون الحاجة إلى تفعيلها بشكل مسبق.

تجهيز ملخص التنبيهات

تعتبر هذه إحدى المميزات الجديدة الهامة التي أضافتها آبل لتساعد المستخدمين على التركيز والابتعاد عن هواتفهم قدر الامكان.

وتستطيع عبر هذ الميزة أن تجعل التنبيهات تصلك معًا في وقت واحد من اليوم، بدلًا من أن تصلك بشكل منفرد.

وتعمل هذه الخاصية على جمع التنبيهات حتى وان كانت من تطبيقات مختلفة وعرضها معًا في وقت واحد من اليوم.

ويمكنك تحديد الوقت الذي ترغب في عرض التنبيهات فيه كما ترغب، وتستطيع تفعيل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات ومن ثم اختر ملخص التنبيهات واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

الحصول على تنبيه عندما تترك جهاز آبل بعيدًا عنك

تسمح لك هذه خاصية باستقبال تنيبه عندما تبتعد عن هاتفك أو أي جهاز آبل تمتلكه، ولكن يجب أن تفعل خاصية Find MY في جميع أجهزتك.

وتعمل هذه الخاصية بشكل متساوي بين جميع أجهزة آبل مثل هواتف آيفون أو حواسيب ماك أو آيباد أو سماعات آبل.

وتستطيع تفعيل هذه الخاصية عبر التوجه إلى تطبيق Find My ومن ثم اختيار الجهاز الذي ترغب في الحصول على تنبيه عند تركه.

استخدام أوضاع التركيز

تعتبر أوضاع التركيز الجديدة المتنوعة التي قدمتها آبل من أهم التطويرات على النظام، حيث تسمح لك بتخصيص هاتفك لك مكان مختلف أو وقت مختلف من اليوم.

وتستطيع عبرها تخصيص إعدادات الهاتف بشكل مختلف لوقت النوم عن وقت العمل أو وقت ممارسة الرياضة، كما تستطيع الوصول إلى هذه الإعدادات عبر ضغطة واحدة من واجهة التحكم في الأوامر أعلى الهاتف.

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تجهيز قائمة تطبيق الصحة

أضافت آبل في تحديث iOS 15 قائمة صحة جديدة في التطبيق، وتسمح لك هذه القائمة بإدارة جميع التنبيهات والمخاطر الصحية.

وذلك عبر واجهة واحدة من خلال تطبيق الصحة بالتعاون مع جميع أجهزة آبل التي تمتلكها وأهمها ساعة آبل الذكية.

وتعتبر ساعة آبل من أفضل الساعات الذكية عندما يتعلق الأمر بالصحة ومراقبة صحة المستخدمين، وتستطيع تفعيل هذه القائمة عبر التوجه إلى تطبيق الصحة.

وتجد هذه القائمة متاحة أمامك عندما تتوجه إلى تطبيق الصحة وتضغط على صورة صفحتك الشخصية الموجودة فيها.

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