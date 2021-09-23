الحصول على R9-0 في Call of Duty Mobile

يبدأ الموسم الثامن من لعبة Call Of Duty mobile قريبًا ويأتي حاملًا معه عدة أسلحة جديدة ومميزة.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي نرى فيها سلاح R9-0 في اللعبة، حيث ظهر في إصدارة 2019 للحواسيب والمنصات المنزلية Modern Warfare تحت الإسم نفسه.

ويأتي السلاح الجديد من نوعية بنادق الرش التي تسبب ضررًا كبيرًا للعدو، وتمتلك البندقية مدى قصير بعض الشيء.

كما تصف ملاحظات التحديث السلاح الجديد بأنه يمتلك مساحة ذخيرة كبيرة، وهذا بالإضافة لقوته الكبيرة يجعلانه سلاحًا فتاكًا.

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الحصول على سلاح R9-0 في Call Of Duty Mobile

يأتي السلاح الجديد ضمن تحديث الموسم الثامن الذي لم يصدر بعد للعبة Call Of Duty Mobile، وهو يأتي في نسختين واحدة نادرة والأخرى شائعة.

ويمكنك الحصول على مخططات السلاح الجديد كجزء من البطاقة الموسمية للموسم الثامن، أو عبر البحث في صناديق اللعبة والفوز بالتحديثات المختلفة.

وتصف اللعبة السلاح بأنه يأتي فوهتين لإطلاق النار، وتعمل هذه الفوهات معًا لإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر للعدو.

ويعطي السلاح أفضل نتائج عندما تستخدمه بالقرب من العدو، حيث لا تحتاج إلى التصويب بدقة ويتسبب السلاح في ضرر كبير.

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الموسم الثامن من اللعبة

تحتفل لعبة Call Of Duty Mobile بوصولها إلى السنة الثانية عبر تحديث كبير مع الموسم الثامن منها.

ويفترض أن يبدأ الموسم الثاني من اللعبة بالصدور حول العالم بدايةً من 22 سبتمبر، ويجب أن تراعي اختلافات التوقيت في وصول التحديث.

وتعيد اللعبة تقديم طور Blackout، حيث يعتبر الطور الأصلي للعبة الذي ظهر لأول مرة في Black PS 4.

ويأتي هذا الطور مع جميع الإضافات التي صدرت له لاحقًا في المنصات المنزلية المختلفة.

كما تقدم اللعبة مجموعة تحسينات على مشاهد الحركة فيها وأنظمة الحصول على الأسلحة، بالإضافة إلى بعض المهمات من الشخصيات الثانوية في اللعبة.

كذلك تقدم طور لعب فردي جديد ومميز، حيث تأخد دور جندي مسجون وتم إنقاذه على يد Caplin Price.

وتحصل اللعبة على بعض التحسينات في أسلوب قيادة السيارات والتحرك بها مع أحداث خاصة لاحتفال بالعام الثاني للعبة.

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