أهم إضافات سفاري في iPadOS 15 لتثبيتها داخله

حصل متصفح سفاري في iPadOS 15 على مجموعة جديدة من التحديثات التي جعلت استخدامه أفضل كثيرًا مما سبق.

وقد جعلت هذه التحديثات الجديدة استخدام سفاري عبر iPadOS 15 مقاربًا لاستخدامه في أنظمة ماك المعتادة، وذلك عبر التصميم الجديد وتصميم الصفحات الجديدة.

وقد أتاحت آبل إمكانية تحميل بعض الإضافات الخاصة بالمتصفح في أجهزة iPadOS 15 ليصبح استخدامه أفضل وأقرب لأجهزة ماك.

1Password

تعرف إضافة 1PassWord بكونها إحدى أفضل الإضافات لإدارة كلمات المرور والحسابات، وقد كان المستخدمين يحتاجون لتثبيت تطبيق منفصل لها سابقًا.

ولكن الآن تستطيع استخدام الخدمة عبر الإضافة الخاصة بها في متصفح سفاري في iPadOS 15، كما تتوافق الإضافة مع خدمة آبل لإدارة كلمات المرور خوادم الحاسب الشخصي أيضًا.

تسمح لك هذه الإضافة بعرض رمز المصدر لصفحات الإنترنت عبر متصفح سفاري في أجهزة آيباد، وتستطيع عبر هذه الإضافة فحص رمز HTML الخاص بالصفحات.

تقوم هذه الإضافة بعرض التخفيضات والصفقات التي يمكنك الاستفادة منها عبر جميع مواقع التسوق التي تزورها.

ويدعم التطبيق آلاف مواقع التسوق العالمية والمحلية، لذلك عندما تستخدم الأداة أثناء التسوق من سفاري، فإنك تحصل على الكثير من التخفيضات المميزة.

تسمح لك هذه الإضافة بمعرفة أسعار وتخفيضات الرحلات المختلفة عبر خدمات جوجل للطيران، وهي تتوافق مع التطبيق الخاص بها.

وتسمح لك الأداة بمتابعة أسعار الرحلات في الأوقات المختلفة من العام، بالإضافة لحساب سعر الرحلات بأكملها وتقييمها.

تساعدك هذه الإضافة في تعديل كل شيء موجود تقريبًا في متصفح سفاري.

وتستطيع عبرها حظر بعض الجوانب المعينة في الصفحة ومنعها من العرض.

كما تسمح لك بتخصيص واجهة المتصفح والموقع بشكل كبير حتى تتمكن من الاستفادة منها بأقصى شكل.

لذلك يجب عليك تثبيت الإضافة والبدء في التعديل عليها لتحسن من تجربة استخدام سفاري وتضيف إليه الكثير من المميزات الجديدة.

تستطيع عبر هذه الأداة التحكم في تشغيل وإيقاف مقاطع الفيديو عبر شريط العنوان الخاص في سفاري، كما تسمح لك بتغيير سرعة المقطع.

كما تساعدك على الانتقال بين وضع تشغيل صورة داخل صورة أو الشاشة الكاملة بشكل سريع وبسيط.