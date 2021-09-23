أبرز ميزات وتحسينات نظام التشغيل أندرويد 12

جذب التصميم المرئي الجديد في إصدار نظام التشغيل أندرويد 12 والمتوقع إطلاقه رسميًا في بداية شهر أكتوبر القادم الكثير من الانتباه.

ومع ذلك عملت شركة جوجل على تقديم ميزات جديد وتحسين القديمة بشكل أكثر شمولًا لتحسين تجربة نظام التشغيل. الذي يعتبر من أكثر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية استخدامًا في العالم.

ميزات نظام التشغيل أندرويد 12 القادمة

تحسين الأدوات المصغرة في أندرويد 12

أضافت جوجل في إصدار أندرويد 12 أدوات مصغرة جديدة وقامت بتحسينات كبيرة للبعض الآخر. وتعد أداة الساعة التي تعتبر من أكثرها استخدامًا هي الإضافة الأكثر بروزًا، حيث تأتي بأربعة أنماط جديدة تمامًا للاختيار فيما بينها.

بالإضافة إلى ذلك تعمل أداة المحادثات الجديدة على تسهيل تتبع تطبيقات الدردشة المفضلة لديك دون القلق بشأن العثور على المحادثات.

اقرأ ايضًا: أندرويد 12 يسهل تثبيت التطبيقات من المتاجر الخارجية

تحسين عمليات البحث في أندرويد 12

أضافت جوجل في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية رمزًا جديد لتطبيق عدسة جوجل. وهو اختصار يتيح لك فتح التطبيق بسرعة من أجل التقاط صورة لأي شيء يصادفك أو مسح رموز الاستجابة السريعة والحصول على نتائج عنها مباشرة من بحث جوجل.

وقامت الشركة أيضًا بتحسين أداة البحث داخل الهاتف عن طريق كتابة الكلمة أو الاسم في مربع البحث. ويمكنك الحصول على نتائج لكل شيء من التطبيقات إلى المحادثات ورسائل البريد الإلكتروني. وحتى الملفات التي تم تنزيلها.

إيقاف الوصول إلى الكاميرا والميكروفون مؤقتًا

يأتي إصدار أندرويد 12 بمجموعة جديدة من الأزرار في لوحة التبديل السريع. التي تتيح لك إيقاف وصول جميع التطبيقات إلى الكاميرا والميكروفون. ويمكن استخدام هذه الأزرار كطريقة مؤقتة لمنع استخدام الكاميرا أو الميكروفون لجميع التطبيقات أو تطبيقات محددة تختارها سابقًا.

التحكم في اتصال الإنترنت من مكان واحد

بدلًا من توفير أزرار الاتصال بالإنترنت سواء عبر الشبكة اللاسلكية أو البيانات كل على حدى. قامت جوجل بجمع هذه الأزرار في لوحة واحدة في مركز الإشعارات سمتها لوحة الإنترنت. التي تتيح لك التحكم في اتصال الإنترنت بسرعة وسهولة.

ويؤدي الضغط على هذه اللوحة في مركز الإشعارات إلى إظهار مربع حوار في أسفل الشاشة. الذي يتيح لك التبديل بسرعة بين الشبكات اللاسلكية وبيانات الهاتف أو إيقاف تشغيلها.

تحسين الخصوصية في ميزة المشاركة القريبة

قامت جوجل بتحسين كبير لخيارات الخصوصية في ميزة المشاركة القريبة في إصدار أندرويد 12. مثل تحديد من يمكنهم رؤية هاتفك وخيار إخفاء ظهور الهاتف. نتيجة لذلك لن يتمكن أحد من رؤية هاتفك حتى تجعله مرئيًا.

وهناك أيضًا خيارات تأكيد النقل قبل البدء. وإمكانية تشغيل تطبيق آخر في الهاتف أثناء إرسال الملفات واستلامها.

لوحة خصوصية جديدة في أندرويد 12

تقدم جوجل مع إصدار أندرويد 12 أداة جديدة تسمى لوحة معلومات الخصوصية. التي تسهل رؤية جميع أذونات التطبيقات التي تستخدمها على مدار اليوم. ويوفر النظام في الوقت الحالي سجلًا تفصيليًا لمدة 24 ساعة بشكل افتراضي.

ولكن بعض هواتف شركة سامسونج تعرض هذا السجل ليشمل تفاصيل بيانات أذونات الوصول للتطبيقات لمدة أسبوع كامل. وهو ما يمكن أن يمنحك نظرة أكثر تفصيلاً حول ما تفعله التطبيقات في هاتفك.