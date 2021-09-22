منع صور iMessages من الظهور في تطبيق صور آيفون

يجمع تطبيق صور آيفون جميع الصور التي تمتلكها في هاتفك من مختلف التطبيقات والمصادر معًا في واجهة واحدة.

لذلك تجد الصور التي وصلت إليك عبر واتساب بالإضافة إلى الصور التي حفظتها من تصفحك للإنترنت مع صور الكاميرا معًا فيه.

وقد قامت آبل بإضافة فئة جديدة للصور في تطبيق صور آيفون، حيث أصبحت قادرًا على رؤية الصور التي تم إرسالها لك في iMessages.

وتجد هذه الصور تحت قسم ما تم مشاركته معك، ولكن قد يرغب البعض في إخفاء هذه الصور وجعلها لا تظهر.

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خطوات إخفاء صور iMessages من تطبيق صور آيفون

تعتبر هذه الخاصية إحدى الخواص الجديدة التي أطلقتها آبل في تحديث iOS 15 وiPadOS 15 الجديدين.

وتهدف هذه الخاصية لتسهيل الوصول إلى جميع الصور والأمور التي تم مشاركتها معك عبر واجهة واحدة سهلة وواضحة.

ولكن يعتبر البعض هذه الخاصية اختراقًا لخصوصيتهم، حيث قد لا يرغبون في ظهور هذه الصور الخاصة في واجهة التطبيق.

لذلك يمكنك إخفاء هذه الصور ومنعها من الظهور فيه عبر اتباع الخطوات التالية:

توجه إلى تطبيق الإعدادات في هاتفك، ومن ثم توجه إلى تبويب الرسائل، وبعد ذلك توجه إلى الأسفل حتى ترى اختيار ما تم مشاركته معك.

وإذا قمت بالضغط على اختيار ما تم مشاركته معك، فإنك تنتقل إلى الصفحة التحكم في إعداداتها.

وتجد هنا جميع أنواع الملفات التي تم مشاركتها معك من خلال تطبيق الرسائل، وتستطيع اختيار اظهار أي نوع منها في التطبيق أو إخفاءه.

لذلك قم بالضغط على العلامة الموجودة أمام اختيار الصور حتى تغلقها، وبذلك لن تجد الصور التي وصلتك في تطبيق الرسائل معروضة في تطبيق صور آيفون.

ويمكنك التحكم في اختيارات باقي الملفات، حيث تستطيع اختيار حفظ الملفات الصوتية أو صفحات الإنترنت وهكذا.

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خاصية ماتم مشاركته معك

تهدف هذه الخاصية لتحسين تجربة إرسال الملفات والصور والمقاطع بين المستخدمين عبر تطبيقات آبل للتواصل الاجتماعي.

لذلك فإن هذه الخاصية تعمل حصرًا مع تطبيقات iMessages أو Facetime، وقد تدعم آبل تطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى عبرها.

ويمكنك الوصول إلى هذه الخاصية عبر تحديث هاتفك إلى أنظمة iOS أو iPadOS 15 الجديدة.

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