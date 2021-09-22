مايكروسوفت تكشف عن Surface Pro 8

كشفت شركة مايكروسوفت خلال فعاليات حدث الأجهزة عن جهاز Surface Pro 8، وهو أكبر ترقية لمجموعة Surface Pro التي تعمل بنظام إنتل منذ جهاز Surface Pro 3 في عام 2014.

وبينما رأينا تعديلات على تصميم Surface Pro لمدة سبع سنوات، فإن Surface Pro 8 ينتقل إلى شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز مع حواف أرق ودعم Thunderbolt 4 ولوحة مفاتيح جديدة تضم بشكل أنيق قلم Surface Slim Pen 2 الذي تمت ترقيته.

واستحوذ جهاز Surface Pro 8 على معظم أفضل أجزاء Surface Pro X وقام بإقرانها بشريحة إنتل.

وتعد شاشة PixelSense Flow بقياس 13 إنش، كما تسميها الشركة، أكبر من الشاشة بقياس 12.3 إنش الموجودة في معظم أجهزة Surface Pro الأخرى، ولديها دقة أعلى أيضًا. وتدعم الشاشة أيضًا Dolby Vision و Adaptive Color Technology.

وتساعد الشاشة الأكبر في تقليل الحواف على جوانب Surface Pro 8، مما يجعله يبدو أقرب إلى Surface Pro X. ولكن الجزء الأكثر أهمية في الشاشة هو معدل التحديث 120 هرتز.

وبينما يتم تشغيلها عند 60 هرتز افتراضيًا، تنتقل الشاشة بسرعة لتصل إلى 120 هرتز ديناميكيًا لمهام اللمس أو القلم.

ويستفيد Surface Pro 8 من ميزة معدل التحديث الديناميكي الجديدة لنظام التشغيل ويندوز 11.

ويعمل معدل التحديث الديناميكي بشكل مشابه لشاشات ProMotion ذات معدل التحديث العالي من آبل، مما يسمح للشاشة بالتذبذب بين معدلات التحديث المختلفة اعتمادًا على المهام.

وتستخدم مايكروسوفت شاشة Surface Pro 8 الجديدة بشكل أساسي لتعزيز أداء الكتابة بالحبر عبر الجهاز وجعل التمرير القائم على اللمس أكثر سلاسة.

مايكروسوفت تجلب بشاشة أكبر بقياس 13 إنش

تشتمل لوحة مفاتيح Surface Pro Signature المنفصلة أيضًا على Surface Slim Pen 2 الجديد الذي يشبه لوحة المفاتيح ومجموعة القلم الموجودة في Surface Pro X.

ويشحن القلم في قاعدة لوحة المفاتيح ويتضمن محركًا مدمجًا يحاول نسخ الشعور بالكتابة على الورق. ويعمل هذا القلم الجديد أيضًا على تقليل زمن الوصول مع دقة أفضل بفضل الطرف المعاد تصميمه.

وتدعم الشركة Thunderbolt 4، وتتخلى عن منفذ USB-A القديم. ويتم شحن الجهاز مع منفذي USB-C Thunderbolt 4 ومنفذ Surface Connect المعتاد للشحن.

وهذا يعني أنه يمكنك توصيل Surface Pro 8 بشاشات متعددة بدقة 4K، أو استخدام تخزين خارجي عالي السرعة، أو حتى الاتصال بوحدة معالجة رسومات خارجية لتحويل هذا الجهاز اللوحي إلى حاسب ألعاب.